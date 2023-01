Paolo Guerrero seguirá su carrera en Racing de Avellaneda, pero lo que debería ser una noticia que alegre a los hinchas del fútbol peruano se ha convertido en materia de división para los seguidores de Alianza Lima .

El ‘Depredador’ ya había levantado polvareda al decir en su cuenta de Instagram que Alianza Lima no lo quiso en sus filas en este 2023. Un sector de la hinchada blanquiazul se molestó por esta afirmación ya que recordaron que el club íntimo intentó en varias oportunidades contar con el goleador, la más reciente fue cuando el jugador decidió ir al Avaí de Brasil.

Una nueva controversia sumó el excapitán de la selección peruana, esta vez al contestar una publicación de la página ‘Azul y Blanco 1901′, dedicada a resaltar noticias de la institución victoriana.

Dicha página publicó una extensa reflexión en torno al posible retiro de Paolo Guerrero sin conseguir club (esto, obviamente antes de conocerse que firmaría por Racing). En la publicación se critica al delantero por no haber llegado a Alianza Lima cuando tuvo la oportunidad.

Esto provocó la reacción del ‘9′, quien, según la mencionada página, les contestó lanzando una indirecta a “otros jugadores”, aunque no quedó claro a quién se dirigía.

“ O sea a otros jugadores sí, pero a mí no. Ok, no hay problema. La vida sigue y tendré que ser feliz en otro club, el hincha seguirá siendo hincha del mismo club del que fui siempre. Arriba Alianza”, contestó Paolo mediante mensaje directo.

Muchos cibernautas empezaron a especular en torno a este mensaje. Algunos piensan que se refiere a Claudio Pizarro , quien expresó su deseo de volver a Alianza Lima pero nunca lo hizo. Otros estiman que se refería a Jefferson Farfán quien no llegó en su mejor condición física al club pero aún así lo sostuvieron y apreciaron.

Finalmente, Guerrero dejó un mensaje dejando en claro nuevamente su animadversión a cierto sector de la prensa deportiva y a la dirigencia de Alianza Lima. “No dejes que te manipulen, la prensa y menos tus directivos”, sentenció.