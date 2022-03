Paolo Guerrero fue la gran ausencia del lunes en la VIDENA. A pesar, que el delantero ya se encontraba en Lima desde el fin de semana, tras una larga estadía en los Estados Unidos, no retomó los entrenamientos en el departamento de fisioterapia de la FPP lo que causó extrañeza para Ricardo Gareca. Por la noche, el ‘Depredador’ compartió un video para calmar la calentura del ‘Tigre’.

El goleador intentó enviar un mensaje al DT y a todos sus seguidores de seguir trabajando en su recuperación y por ello compartió en sus stories de Instagram una rutina recomendada por los ‘entrenadores atléticos’ que consultó en los Estados Unidos.

“Se paciente conmigo” (Go easy on me) fue lo que escribió Paolo Guerrero en su contenido y un mensaje que parecía dirigidos a Ricardo Gareca y a todos los hinchas de Alianza Lima que esperan estampe su firma por el cuadro blanquiazul antes que se cierre el libro de pases. En el video se puede observar al delantero sumergirse en la piscina de su casa con dos pesadas mancuernas en las manos.

Paolo Guerrero envía mensaje sobre su recuperación en Instagram (Video: @guerrero9)

Paolo Guerrero es esperado hoy en la VIDENA

Este martes Paolo Guerrero es esperado en la VIDENA para retomar los trabajos físicos y pueda mostrar los resultados de las evaluaciones a las que se sometió en Denver, Colorado. Asimismo, el capitán de la selección peruana comentaría al comando técnico de la ‘Blanquirroja’ el panorama para su futuro profesional, teniendo en cuenta que la próxima semana Ricardo Gareca enviará las reservas a los clubes del extranjero previo a la publicación de la convocatoria.

El entrenador ya tiene preparado el plan de trabajos previo a las dos últimas fechas de las Eliminatorias Qatar 2022 ante Uruguay y Paraguay, pero necesita saber en qué condiciones está el ‘Depredador’ para considerarlo o no en la lista de convocados, de lo contrario las opciones de Santiago Ormeño crecerían para formar parte de la delegación que vieje a Montevideo.

Paolo Guerrero ¿Hasta cuando puede firmar por Alianza Lima?

Paolo Guerrero aún está analizando la mejor alternativa para su futuro, pero el plazo cada día se acorta para el delantero de la selección peruana, pues esta semana se cierra el libro de pases en la MLS y también en Alianza Lima. la administración que había llevado algunas conversaciones con el goleador tiene plazo hasta el próximo martes 8 de marzo para fichar al ídolo victoriano.

También el plazo se acorta para el jugador en el futbol de los Estados Unidos, donde no pudo concretar una oferta con el Houston Dynamo, equipo de Texas que decidió fichar al mexicano Héctor Herrera, de 31 años, prefiriendo un jugador con mejor promedio de edad que el peruano que este año cumplió 38 años.

