No se quedó callado. Paolo Guerrero utilizó el momento estelar que tuvo con la prensa argentina durante su presentación con Racing para responder de manera contundente al médico de Avaí FC, Luis Fernando Funchal quien hizo una advertencia al cuadro argentino sobre los minutos que puede jugar el ‘Depredador’.

El médico del cuadro de Florianópolis aseguró que Paolo Guerrero solo podría jugar 60 minutos, debido a su avanzada edad y las lesiones que tuvo durante su carrera, pero el delantero aclaró un par de temas sobre el tratamiento que le dieron en su paso por Avaí FC.

Paolo Guerrero responde a médico de Avaí FC (video YouTube)

“ Yo vengo con trabajo futbolístico. El tema físico es importante para mí. Yo no me pude preparar en los cuatro meses que estuve en el último equipo (Avaí FC) solo tuve una semana de entrenamiento, después de no haber jugado en octubre del 2021 , pasé por una cirugía en febrero, luego estuve entrenando, pero no es lo mismo hacerlo con un equipo que hacerlo solo ”, dijo guerrero dejando entrever que apresuraron su regreso en el Brasileirao.

Paolo Guerrero: “Hoy priorizo prepararme bien ”

El goleador reconoció que en Avaí FC no pudo realizar un acondicionamiento físico “ Volví a jugar en julio, entonces pasó mucho tiempo entrené una semana y ya me metieron a jugar, porque el campeonato ya estaba en rodamiento. Entonces no me pude preparar bien , no tuve una pretemporada así es que eso es lo que hoy estoy priorizando, prepararme bien para poder dar todo de mi dentro del campo ”, comentó.

¿Qué dijo el médico de Aví FC sobre Paolo Guerrero?

Si bien es cierto, Luis Fernando Funchal aseguró que ‘Depredador’ terminó su contrato en Avaí FC sin ninguna lesión grave, como se había especulado en los últimos días en Florianópolis también dejó un polémico comentario. “ Paolo Guerrero está bien, las molestias que tenía están completamente tratadas ”, dijo el brasileño a diario El Comercio.

Su proyección sobre lo que podría jugar Paolo Guerrero fue lo que dejó más que preocupados a los hinchas de Racing.. “ Guerrero no puede jugar 90 minutos y eso es por la edad. Creo que es un jugador por un máximo de 60 minutos bien jugados ”, declaró.

Esta situación limitó al goleador desde antes su última etapa en Inter de Porto Alegre y el galeno explicó al Comando Técnico del ‘León de La Isla’ sobre esta característica que no supieron administrar “ Aquí en Brasil no supimos cómo utilizarlo correctamente ”, reconoció en un ataque de sinceridad.