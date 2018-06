Paolo Guerrero a la hinchada: "Solo me queda retribuir todo ese cariño con esfuerzo y sacrificio" [VIDEO]

San Galo, Suiza (José ‘Huachano’ Lara, enviado especial).- Volvió tu Paolo, mi Paolo, nuestro Paolo Guerrero . Durante 236 días lo extrañamos, sufrimos con él, lloramos por él y ayer nos conmovimos con él al cantar el himno entre lágrimas y luego celebramos su regreso con dos golazos . Bien lo decían los brasileños, “acabó el caos, un Guerrero llegó”.



“Fue increíble el recibimiento de la gente, estoy muy agradecido con este apoyo, no lo esperaba. Solo me queda retribuir todo ese cariño con esfuerzo y sacrificio”, señaló Paolo Guerrero , que se emocionó tanto al oír a los hinchas que entonó el ‘Somos libres’ al borde del llanto.



Luego, ya en el campo, el ‘Depredador’ trató de estar en contacto con el balón y en algunos momentos le costó entrar al ritmo del equipo, pero no decepcionó en su labor de cazador de goles. “Yo soy ‘9’ y tengo que estar a la expectativa de los rebotes, de los errores del rival, así llegó el primero. Luego el segundo fue después de un jugadón de Carrillo, que tiene mucha ‘quimba’, y mandó un centro espectacular. Yo como delantero tengo que estar ahí”, afirmó Paolo Guerrero .

Hinchas gritaron el doblete de Paolo Guerrero. (Video: Trome.pe)

“Físicamente me siento bien porque he tenido una preparación intensa, pero lo que se consigue jugando los 90 minutos es diferente. Me faltan más minutos, estar más con la pelota y mis compañeros”, agregó Paolo Guerrero .



El máximo artillero de la Blanquirroja tiene otro deseo por cumplir: abrazar a su compadre Jefferson Farfán, pero estando los dos en la cancha. “Jugamos juntos desde pequeños y lo podemos seguir haciendo, espero que se dé”, finalizó Paolo Guerrero .



(José 'Huachano' Lara)