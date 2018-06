Paolo Guerrero reveló conversación con Ricardo Gareca para llegar con ritmo a Rusia 2018 | VIDEO

Paolo Guerrero marcó un doblete en el Perú vs Arabia Saudita que fue celebrado por toda nuestra hinchada tras ocho meses de ausencia. El capitán necesita minutos para llegar en óptimas condiciones a Rusia 2018 .



"Estoy muy agradecido con todo el apoyo. Yo siempre lo he dicho y lo continúo diciendo. Retribuir en el campo con sacrificio, con alegría al pueblo peruano y a mis compañeros que me han recibido super bien. Estoy muy feliz por eso", dijo Paolo al final del partido.



Paolo Guerrero reveló la conversación que tuvo con Ricardo Gareca previo al partido. "Yo le dije al 'profe' que necesitaba minutos. Así que mientras más minutos me des, mucho mejor para mí".



Paolo Guerrero manifestó necesitar minutos para llegar en óptimas condiciones a Rusia 2018.

Además, Paolo Guerrero dijo sentirse bien pero necesita agarrar confianza. "Quería agarrar ritmo y hace quince días que no he hecho fútbol. Espero llegar al 100%. Hoy el profesor me dio la oportunidad de jugar 70 minutos. Es importante sentirme en forma".



Por si fuera poco, Paolo Guerrero , marcó un doblete esta tarde frente Arabia Saudita . Esto confirma del toque goleador que mantiene intacto el 'depredador'.



"Estoy feliz por haber marcado dos goles hoy. Quiero agradecer a mis compañeros por haberme ayudado y así vuelvo a la selección con dos goles", finalizó.



La selección peruana enfrentará a Suecia el próximo 9 de junio en el estadio Nya Ullevi de Göteborg a las 12:15 p.m. (hora peruana). Este será el último partido amistoso de preparación previo al mundial Rusia 2018.