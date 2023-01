Paolo Guerrero ha tenido el primer contacto con la prensar argentina para contar sus primeras sensaciones como nuevo jugador de Racing Club y aclarar algunas dudas de los hinchas que se preguntaban cuándo podría debutar el ‘Depredaror’ con ‘La Academia’.

“ Estoy con ganas de jugar cuanto antes, tal vez esta semana no esté, estoy trabajando fuerza en el gimnasio y podría estar para el partido de la próxima semana, la idea es estar al ciento por ciento cuanto antes para jugar ”, dijo el ‘Depredador’ quien descartó un largo proceso de acondicionamiento.

Cuando le preguntaron sobre su elección de la camiseta que es considerada ‘sagrada’ para los hinchas de Racing el delantero contó sus motivaciones. “ Primero, porque es una camiseta con mucha historia. Me venían preguntando qué número me gustaría usar, mi primera respuesta fue que cualquiera, porque para mí el número no hace al jugador. Cuando me propusieron la 22 dije: ‘claro que sí’, porque tiene mucha historia y la usó Diego Milito que es un ídolo aquí y decidí tomarla ”, contestó.

Paolo Guerrero tuvo primer contacto con la prensa argentina (Video: CanalN)

Paolo Guerrero motivado por Copa Libertadores

Paolo Guerrero estuvo al lado de Rubén Capria, director deportivo de Racing, y reveló parte de la primera charla que tuvo con el crack argentino. “Hablamos de fútbol, de mis objetivos aquí, él también me contaba los objetivos del club, como era el grupo y después de fútbol”, expresó el delantero.

En cuento a la posibilidad de volver a la Copa Libertadores, el jugador contó que también fue una de sus motivaciones. “ Seguro, venir a Racing ya es una motivación, con toda la historia que tiene el club, con la ventaja que hay que jugar Copa Libertadore y eso lo hago con un gran deseo, cuando me dijeron sobre la oportunidad dije: ‘me gustaría’ ”, expresó.

El ‘Depredador’ también aprovechó la oportunidad para contar que no era la primera vez que el club intentó ficharlo. “ En el 2018 tuve la oportunidad de venir aquí no se dio, pero hoy me siento muy afortunado de estar en el club ”, reveló el jugador quien durante esa etapa tuvo trato, precisamente, con Diego Milito, ídolo que en ese tiempo formaba parte de la administración del club.