Ricardo Gareca es una voz autorizada en la Bombonera. Es por eso que el entrenador de la selección peruana no tuvo problemas en confesar que recibió una llamada desde la directiva de Boca Juniors para hacerle algunas preguntas cómo es Paolo Guerrero fuera de las cancha y si soportaría la presión de jugar en el cuadro xenieze.

Ricardo Gareca no es ajeno a la posibilidad que Paolo Guerrero llegue al cuadro xeneize la próxima temporada “Me pidieron referencia de él y no por la parte futbolística, sino para que les contará cómo es él y les di mi referencia”, contó el estratega que no solo ha sido ídolo en Boca Juniors, sino que además le ofrecieron el buzo del cuadro azul y oro.

El DT de la selección peruana reconoció que le gustaría que Paolo Guerrero sea nuevo jugador de Boca Juniors. “Me gustaría que juegue a Boca se acomodaría a la liga argentina y al nivel de competencia. Jugaría en un club grande y de nivel, donde casi siempre jugó. Boca es uno de los mejores equipos del mudo y lo demuestra los trofeos que tiene ganado, me agradaría y encajaría sin ningún tipo de problemas”, sentenció.

Ricardo Gareca sobre Paolo Guerrero

“No hay mucha diferencia entre el fútbol brasileño y el argentino. La más marcada es la cantidad de partidos que se juegan en Brasil, no se para nunca. No entrenan tanto, en argentina creo que va a entrenar y llegará mejor preparado para los partidos con la selección”, contó Ricardo Gareca.