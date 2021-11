El futuro de Paolo Guerrero es un tema de interés para todos los hinchas de la selección peruana y también para los de Alianza Lima, quienes no pierden las esperanzas de verlo vestido de blanquiazul, después de conocer los rechazos que sufrió en el fútbol de Brasil. Hoy su hermano, Julio Rivera reconoce que los íntimos se suman a las posibilidades del ‘Depredador’.

“Paolo Guerrero está en Perú y por el momento continúa haciendo su recuperación acá. En estos días no he conversado con Paolo. Esperemos que se recupere para la temporada del 2022, eso es lo que él quiere. Esperemos que para fin de año ya esté en mejores condiciones”, dijo el popular ‘Coyote’ para RPP.

“Las puertas de Alianza Lima están abiertas para Paolo Guerrero, pero él es el único que puede decidir. Yo no puedo opinar nada al respecto”, comentó su hermano quien, semanas atrás había descartado esta posibilidad.

Hermano de Paolo Guerrero ya no descarta posibilidad que Alianza Lima (Foto: GEC)

“Si no se recupera bien, podría empeorar”

El exjugador reconoció que lo que necesita su hermano es recuperarse con calma para volver a su nivel. “Quizá Paolo sintió que ya estaba bien, pero esta lesión es complicada y debía ir de a pocos. Él vive, come y sueña fútbol, quería jugar nuevamente, quizá se apresuró un poco y por eso no llegó bien. Sabemos que lo que limita. Los médicos ya le dijeron que debe ir de a pocos para que llegue en óptimas condiciones. Si no se recupera bien, podría empeorar”, añadió.





El familiar del ‘Depredador’ reconoció, además, que su hermano se sentiría triste por no ayudar la ‘Blanquirroja’. “Paolo Guerrero está tranquilo, recuperándose. Esperemos que sea lo más pronto posible y ya pueda volver a las canchas. Es normal que un jugador de su capacidad se sienta triste de no jugar en la Selección”, agregó.

‘Coyote’ sobre Alianza vs Cristal: “Será una final con mucha presión”

También comentó sobre lo que sería esta segunda final este domingo en el Estadio Nacional entre Alianza Lima y Sporting Cristal. “Creo que va a ser un partido largo. Alianza Lima está haciendo un buen trabajo, estos partidos son clásicos y no hay un favorito. El que cometa menos errores se llevará el triunfo”, analizó.

“Una final es difícil de jugar, hay mucha presión sobre todo ahora que ha vuelto el público. Parece que algunos han sentido eso, esperemos que estén tranquilos en Sporting Cristal y den todo de sí para remontar el marcador”, finalizó.