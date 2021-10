Los fanáticos de Paolo Guerrero no solo se quedaron sorprendidos por la ruptura del ‘Depredador’ con Inter de Porto Alegre, también lo hicieron por la forma en que Thaisa Leal reaccionó a la noticia. En situación ha hecho que muchos aficionados del delantero se pregunten qué fue del otro gran romance del goleador en Brasil, la conejita de Playboy, Bárbara Evans.

Paolo Guerrero protagonizó un corto, pero muy apasionado romance con la joven modelo brasileña. Ambos se conocieron en el 2013 justo cuando el goleador llegaba a Corinthians como una figura de la Bundesliga y en un evento de moda en Sao Paulo surgió el flechazo.

La pareja se dejaba ver en desfiles, la playa y en el estadio. El ‘Depredador’ como en todos sus romances mostró una gran relación con la madre de su novia, Monique Evans (Actriz y presentadora de televisión). Sin embargo, allegados a la modelo reconocieron que los problemas empezaron a surgir por los celos del jugador.

Modelo brasileña disfrutaba días de playa con Paolo Guerrero (Foto:; Twitter)

Paolo Guerrero ¿Por qué acabó su relación con Barbara Evans?

Algunos programas del corazón en la televisión brasileña aseguraban que una de las razones que afectó la relación fue que Paolo Guerrero no toleraba que su novia colgara tantas fotos en ropa ligera, pues esto provocaba incesantes bromas y comentarios de sus compañeros en el vestuario de Corinthians.

Pero lo que terminó por detonar la apasionada relación de casi dos años con la ‘Conejita’ fue un factor recurrente en la vida sentimental del goleador de la selección peruana: Alondra García. “Él se fue a Perú y yo me quedé, porque tenía trabajo (desfiles de pasarela) en Brasil. Cuando volvió ya estaba con otra”, dijo Evans a la prensa local y un par de años después la peruana sería motivo para que terminara con Thaisa Leal.

Evan hizo ‘Brujería’ a Paolo Guerrero

Tras la ruptura la modelo siempre intentó mostrar su mejor cara ante los medios. “Tengo buenos recuerdos de Paolo Guerrero y le deseo lo mejor”, pero la ‘Conejita’ no habría perdonado la ‘traición’ del peruano y prensa brasileña publicó que Barbara Evans había contratado a un famoso santero brasileño para que haga un ‘mal de ojo’ al peruano, quien no tuvo una buena racha goleadora con Flamengo (2015) y para cerrar su mala racha terminó suspendido por la FIFA por un caso de dopaje y que casi le costó no jugar el mundial de Rusia 2018.

Modelo espera gemelos

Hoy, Barbara Evans se encuentra en la dulce espera. La modelo ha compartido con sus miles de seguidores imágenes de su ‘Baby Shower’ junto a su esposo el empresario brasileño Gustavo Theodoro, quien cumplió un sueño que Paolo Guerrero no pudo lograr, llevarla al altar.

Barbara Evans espera gemelos de empresario brasileño (Foto: @barbaraevans22)

“Nunca renuncies a tus sueños, para Dios nada es imposible. Que vengan con mucha salud, ya los queremos demasiado”, compartió la modelo que espera la llegada de sus gemelos.

TE PUEDE INTERESAR