Paolo Guerrero ha puesto fin a sus días en Inter Porto Alegre y todo hace indicar que también estaría poniendo final a su historia en el fútbol de Brasil, donde también encontró el amor de Thaisa Leal, la bella deportista y nutricionista que ha compartido una curiosa imagen en su cuenta de Instagram tras conocerse el alejamiento definitivo del ‘Depredador’.

La noticia del fin de la relación entre el peruano y el cuadro ‘Colorado’ fue tendencia en las redes sociales de Brasil, una información imposible de pasar por alto por la atractiva influencer quien se preparaba para la sesión fotográfica con uno de sus auspiciadores y antes del inicio de la misma compartió una foto enviando un beso volado que superó los más de 10 mil ‘Me gusta’ en pocos minutos.

Horas después Thaisa Leal publicaría algunas stories de pasajes de su sesión de fotos y una de ellas musicalizada con la canción ‘Hawai’ del cantante colombiano Malula en el fondo.

Thaisa Leal compartió esta imagen a pocos minutos de conocerse ruptura entre Paolo Guerrero e Internacional (Instagram)

¿Cuánto duró y por qué terminó romance entre Paolo y Thaisa?

El romance entre Paolo Guerrero y la rubia, campeona estadual de Jiu-jitsu en Río de Janiero, nació durante su pasar por Flamengo y oficialmente anunciaron su relación en junio el 2017.

Thaisa Leal comparte stories tras noticia sobre Paolo Guerrero (video: @lealthaisa)

Un año después el ‘Depredador’ anunciaría el final de su relación con la nutricionista, quien había acompañado al goleador en el peor momento de en su carrera, tras ser acusado de dopaje, y lo acompañó su lucha para jugar el mundial de Rusia 2018.

La rubia, incluso, llegó a Perú para colaborar con su presencia a Paolo Guerrero y a Doña Peta en las diferentes manifestaciones que se congregaron en Lima y una campaña en diversos medios de comunicación, dejando de lado la lucha que sostenía junto a su madre en Brasil ras ser diagnosticada de cáncer.

Ampay con Alondra acabó con todo

Un ampay de Paolo Guerrero junto Alondra García en Cafe del Mar, en Asia, fue suficiente para que la brasileña decidiera cortar su relación con el ‘Depredador’ y borrar las fotos que tenía junto al peruano en sus redes sociales. “No me gusta nada que sea superficial. O buceo hasta encontrar el reino sumergido de la Atlántida, o me quedo al margen, espiando desde afuera”, compartió en un mensaje indirecto al capitán de la ‘Blanquirroja’.

Paolo Guerrero y Thaisa Leal terminaron por ampay con Alondra García (Captura ATV)

Tras esta ruptura con el delantero de Inter Thaisa Leal no ha se ha dejado ver con una nueva pareja en redes sociales y parece dedicada a viajar para promocionar los libros de vida saludable que ha publicado en los últimos años.