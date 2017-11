Paolo Guerrero: ¿Cuánto afectará a la selección peruana la ausencia del 'Depredador' en el repechaje?

EDDIE FLEISCHMAN

“Es el delantero más importante que juega en la selección, pero Perú tiene fútbol para ganar a Nueva Zelanda y debe sobreponerse a la adversidad. Su reemplazante puede ser Jefferson Farfán o Raúl Ruidíaz y la pelota al ras del piso puede ser clave en el repechaje”.



ERICK OSORES

“Una cosa es el equipo con él y otro sin él. Dentro de lo malo, está el buen momento de Jefferson (Farfán) y debe ser el indicado para jugar de ‘9’. Anímicamente, el grupo se puede resentir, pero todo pasa con el correr de las horas y el día del partido saldremos con todo”.



LUIS TRISANO

“Afectará muchísimo, es un jugador importante y reemplazarlo no será fácil. En lo anímico también se sentirá, porque es un líder. El más indicado para reemplazarlo es Raúl Ruidíaz y habrá que cambiar los pelotazos largos de Yotún o Trauco por un fútbol por abajo”.



CARLOS ALBERTO NAVARRO

“Ya jugamos sin él y salimos adelante. Para suerte nuestra, el rival es Nueva Zelanda. Con una selección menor no debemos sentir su ausencia. Gareca no tendría que enfrentar dificultades para reemplazarlo, porque sabía que Paolo no llegaba al primer partido”.



GONZALO NÚÑEZ

“Nos va a afectar sí o sí. Si antes teníamos un favoritismo, hoy eso se acabó. Ahora lo veo 50 y 50. También puedo decir que en lo emocional, sin el capitán, los jugadores saldrán con una mochila de 10 kilos cada uno”.

