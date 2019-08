Paolo Guerrero: Selección peruana ya tiene respuesta al pedido de Inter de Porto Alegre |VIDEO |FOTOS  

Las intensiones de Inter de Porto Alegre de pedir a la Selección Peruana de no convocar a Paolo Guerrero para los amistosos ante Brasil y Ecuador en los estados unidos y pueda participar del segundo partido de las semifinales de la Copa Brasil ante Cruziero.



Antonio García Pye, gerente de la selección peruana, reconoció que es un tema muy poco probable. "No ha habido ninguna comunicación, pero es un tema que veo complicado porque habría que ampliar esa posibilidad a todos los clubes y complicaría el trabajo", sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca, prescinda de Paolo Guerrero.



Esta situación no es una novedad para los dirigentes de la selección peruana. "Tres clubes solicitaron extensiones y no pasó nada. Inclusive el Bremen en algún momento. Hacer distinciones es complicado y por eso hay una política para evitar problemas", añadió.



La Selección Peruana enfrenta a Ecuador el 5 de setiembre, mientras que un día antes Inter de Porto Alegre, juega con Cruzeiro, por la Copa Brasil. Luego La 'Blanquirroja' afrontará un duelo con la selección brasileña.