Paolo Guerrero: ¿Sergio Ibarra es más goleador que el 'Depredador'? Respuesta sorprendió a Beto Ortiz en EVDLV [VIDEO]

El 'Valor de la Verdad' tuvo como sexto participante al máximo goleador del fútbol peruano, Sergio Ibarra , quien respondió 18 preguntas y se llevó 15 mil soles. ¿El 'Checho' se considera más goleador que Paolo Guerrero ? Su respuesta sorprendió a Beto Ortiz. Mira el video.



"¿Eres más goleador que Paolo Guerrero?", le preguntó Beto Ortiz. "¡No!", respondió Sergio Ibarra. "Has hecho más goles en el Perú (275 goles) que Paolo Guerrero, ¿por qué no?", volvió el conductor.



"Porque yo he visto jugar a Poalo. He visto las virtudes que tiene y me parece espectacular. Tiene técnica, control y definición. Tiene mejores virtudes que yo", argumentó Sergio Ibarra.



Video: Sergio Ibarra y Paolo Guerrero

"Yo no sé cómo sería hacer goles en Europa como lo hizo Paolo". continuó Sergio Ibarra, delantero que hizo 25 años de carrera en el fútbol peruano.



En nuestro país, Sergio Ibarra jugó por Cienciano, Alianza Atlético, Sport Huancayo, Sport Boys, Melgar, Universitario, Deportivo Municipal, entre otros. 'Checho' fue campeón de la Recopa Sudamericana con Cienciano en el 2004.