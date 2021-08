El regreso de Paolo Guerrero con Inter de Porto Alegre ha dejado más que entusiasmado a Diego Aguirre, entrenador del cuadro ‘Colorado’, quien tiene en mente contar con el ‘Depredador’ para enfrentar este domingo a Flamengo en el estadio Maracaná por la fecha 15 del Brasileirao.

El entrenador uruguayo estará frente a un dilema, debido a que tendrá que dejar de lado a dos jugadores ‘extranjero’. Uno de ellos es el colombiano Juan Manuel Cuesta quien fue convocado a la Sub-20 de su país. El otro jugador que dejaría la lista sería el chileno Carlos Palacios.

El DT ha puesto en la balanza la jerarquía de Paolo Guerrero para pisar este domingo el estadio Maracaná, un escenario que no es desconocido para el peruano que logró cautivar a la hinchada del ‘Mengao’ en 2018. Aguirre espera reemplazar al chileno por Taison y Gabriel Boschilia en el mediocampo.

El delantero peruano Paolo Guerrero volvió a jugar en el Inter de Brasil tras estar ausente desde el 8 de junio cuando la selección peruana derrotó 2-1 a Ecuador. (Fuente: América TV)

Diego Aguirre pretende llegar a Río de Janeiro con Paolo Guerrero en la nómina de cinco extranjeros. El ‘Depredador’ formará parte del ataque del cuadro ‘Colorado’ junto a Yuri Alberto, quien regresa al equipo, y Thiago Galhardo uno de los jugadores más desequilibrantes del cuadro gaucho.

“Paolo me dijo que no estaba para jugar más de 45 minutos y lo incluimos ante Cuiabá, a pesar de que no estaba en su mejor momento, apostamos por su experiencia”, contó el DT de Inter de Porto Alegre a la Revista Colorada.

TE PUEDE INTERESAR