El futuro de Paolo Guerrero aún se encuentra en veremos luego de su salida del Inter de Porto Alegre. En tanto, el delantero peruano parecía llevar su recuperación de la rodilla en calma, esto hasta que salieron unos pantallazos de una supuesta respuesta del futbolista a una comparación que le hicieron con Gabriel Barbosa.

En unos chats publicados por el medio brasileño Planeta de Futebol, Paolo Guerrero habría mostrado molestia a una nota periodística donde se indicaba que ‘Gabigol’, actual atacante del Flamengo había superado al ‘Depredador’ en cantidad de goles en toda su carrera.

Paolo Guerrero habría respondido lo siguiente: “Vamos. Tengo goles en Europa para el Bayern, goles para el Hamburgo, goleador de selección en Copa América, gol de campeón del mundo en semifinales y final. ¿Quieres que siga?”.

Luego el delantero peruano habría agregado más datos a la conversación, las cuales evidenciarían que se hizo con un hincha del Corinthians, primer equipo brasileño en el que jugó Paolo Guerrero.

“Con mayor razón, si yo he marcado los 2 goles más importantes de la historia de tu club, no publicaría eso. Él (Gabigol) tiene que comer mucho arroz y frijoles para compararlo conmigo. También tengo goles en el Mundial de Clubes y en el Mundial de selecciones. Entonces se debería publicar también lo que él no tiene y yo sí tengo. Abrazo mi amigo”, añadió.

Finalmente, cuando su interlocutor le expresa su deseo que vuelva al Corinthians para cerrar ahí su carrera, Guerrero respondió que no está en sus manos. “Sí pero, no depende de mí, amigo. Solo si Corinthians me quiere”, sentenció.

Guerrero não gostou de ser comparado com Gabigol nas redes sociais:



“Tenho gols na Europa pelo Bayern, gols pelo Hamburgo, campeão mundial fazendo gol na semifinal e na final. O moleque tem que comer muito arroz com feijão para comparar ele comigo”, disse o peruano. pic.twitter.com/QRrdloxDgt — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 26, 2021