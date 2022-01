Guerrero sobre ir a Alianza Lima: “Me encantaría pero no me han llamado”

Luego del accidentado encuentro con la prensa que protagonizó el pasado miércoles, un más calmado Paolo Guerrero habló de la posibilidad de continuar su carrera en Alianza Lima.

A la salida de la Videna, donde viene haciendo trabajos físicos, el goleador de la selección peruana fue consultado por las cámaras de América Televisión sobre su posible llegada a Alianza Lima. Esta vez, el delantero se mostró más abierto a la idea. “Yo no descarto nada, pero primero tengo que jugar”, puntualizó.

“No es que sea la prioridad regresar a Brasil. Se ha hablado mucho estos días, se habló de Alianza, me encantaría regresar a Alianza pero nadie ha comunicado conmigo , no he tenido ningún acercamiento”, indicó.

Guerrero señaló que si hubiera una oferta de Alianza Lima la evaluaría. Sin embargo, dejó claro que en estos momentos su único interés es estar 100% físicamente.

“Obvio que lo evaluaría, por que no lo voy evaluar y más si es el equipo de mis amores que es Alianza Lima. Yo no puedo definir nada mientras no pueda jugar. No voy a cerrar un contrato para estar en la fisioterapia”, expresó.

Me preocupa mucho definir mi futuro. Me preocupa mi recuperación, si no, no puedo jugar al futbol. No es que yo me proponga, es un proceso y quien lo define es mi terapeuta. Yo quiero estar lo más antes posible”, añadió.

¿Qué dijo Paolo Guerrero un día antes?

El delantero de la selección peruana negó que desde el club victoriano se hayan acercado a él, aunque en dicha ocasión, mostró su incomodidad por una supuesta “cortina de humo” que se viene creando “manoseando su nombre”.

“Yo no sé por qué están hablando de eso, están manoseando mi nombre, yo no he tenido ningún acercamiento con la gente de Alianza, no se han acercado a mí. No sé por qué ustedes están hablando de eso (a los periodistas), hay una cortina de humo que ustedes están provocando, debe haber alguna”, señaló a la salida de la Videna.

