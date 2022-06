Paolo Guerrero sigue aumentando la carga de trabajo en entrenamientos en Río de Janeiro para dar una gran sorpresa a sus seguidores. Desde Lima, Julio Rivera aprovechó la exposición en la final de la Copa Leyendas del Fútbol 7 para comentar sobre el futro d esu hermnao en este este 2022 y que no será en Alianza Lima.

“Paolo está trabajando fuerte porque es una persona muy metódica, es un muchacho que está muy metido en el deporte. Él sueña, come toma fútbol y es su pasión. Yo me siento orgulloso de él como su hermano mayor. Esperemos que pronto ya pueda tener equipo y que pronto nos pueda brindar lo que él sabe, que es hacer goles y buen fútbol ”, contó el ‘Coyote’ para los micrófonos de GOLPERU.

El hermano de Paolo Guerrero se mostró confiando incluso en un pronto regreso a la selección peruana. “ Paolo es un chico que siempre se ha cuidado en la parte personal, es muy disciplinado, el estado físico está muy bien y tenemos Paolo para rato ”, dijo con mucho optimismo en su recuperación.

Paolo Guerrero: 'Coyote' Rivera habla sobre futuro de su hermano (Video: Willax Deportes)

Hermano de Paolo Guerrero: “Ojalá que juegue en Brasil”

Regresar al Brasileirao parece ser una prioridad para el ‘Depredador’ y su hermano reconoce que lo seduce micho esta posibilidad. “Él es el que toma las decisiones, esperemos que ojalá se a Brasil o cualquier equipo que lo pueda tener. Lo importante es que juegue y empiece a hacer fútbol” , dijo con entusasmo su hermano mayor.

Sobre las declaraciones de Doña Peta, su madre, sobre la sorpresa que sería el nuevo equipo de Paolo Guerrero, el entrenador intentó tener más reserva que la autora de sus días. “ Yo no sé la sorpresa, todavía. No podría decirte ”, expresó.

Paolo Guerrero ¿Por que se cayó su pase con Alianza Lima

Paolo Guerrero pudo confirmar en mayo que tuvo un diálogo con el Fondo Blanquiazul que logró hacerle una oferta económica de acuerdo a la realidad del fútbol peruano y ponía su sueldo al nivel de Jefferson Farfán, a riesgo a elevar su presupuesto para la Liga1.

Desde Matute, fuentes internas confirmaron a Trome.pe que el jugador jamás entregó una respuesta, menos cuando se le pidió superar una revisión médica como requisito principal. Este requisito no habría sido del agrado del entorno del jugador, quien tras quedar fuera del repechaje a Qatar 2022 volvió a Brasil, junto a su preparador físico.

Desde el Fondo Blanquiazul se confirmó que el jugador no mostró intención por retomar el diálogo y tampoco se ha insistido, pues “no se conoce el estado real de la recuperación de su rodilla derecha”. En La Victoria no desean repetir el momento que hoy viven con Jefferson Farfán que no ha podido jugar en 7 meses.