Paolo Guerrero: El sueño, el camino y la puesta a punto en solo siete partidos previo a Rusia 2018

En el mejor de los casos Paolo Guerrero finaliza su sanción este 3 de mayo y si no hay sorpresas estaría apto para jugar de manera oficial en Flamengo y la selección peruana previo al inicio del Mundial Rusia 2018.



Paolo Guerrero está pendiente del fallo del TAS, pero si todo sale conforme a lo esperado, -no se aumenta la sanción- el sueño mundialista ya está a la vuelta de la esquina.



Seis meses sin competencia profesional, pero con un arduo entrenamiento en los meses previos, de manera particular y luego con su club Flamengo, no son suficientes para recuperar el ritmo.



Por ello, Paolo Guerrero tendrá siete partidos entre el 6 de mayo y 9 de junio, un camino corto pero necesario por recorrer para llegar de la mejor manera. Cuatro con Flamengo y tres con la selección peruana para prender la mecha del goleador y capitán de la bicolor.



Como máximo 630 minutos de puro fútbol y alta competencia, si es titular en todos los compromisos (casi once horas). ¿Será suficiente?

Video: Gol de Paolo Guerrero en regreso a entrenamientos de Flamengo

Los siete partido de Paolo Guerrero previo al Mundial Rusia 2018:



06 de mayo

Flamengo vs Internacional (Brasileirao)

13 de mayo

Chapecoense vs Flamengo (Brasileirao)

16 de mayo

Flamengo vs Emelec (Brasileirao)

19 de mayo

Flamengo vs Vasco da Gama (Brasileirao)

29 de mayo

Perú vs Escocia (Amistoso)

3 de junio

Perú vs Arabia Saudita (Amistoso)

9 de junio

Perú vs Suecia (Amistoso)

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.