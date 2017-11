Paolo Guerrero fue suspendido por FIFA y no jugará repechaje Perú vs Nueva Zelanda

Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda.



Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, fue inhabilitado de toda competición por un periodo de 30 días.



En consecuencia, no podrá jugar por Flamengo y tampoco por la selección peruana.

"El Presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA nos acaba de comunicar la medida provisional de suspensión por 30 días de nuestro seleccionado Paolo Guerrero por resultado analítico adverso en el control mencionado. La FPF acata y respeta esta decisión de la FIFA y confía en que pronto se esclarezcan los hechos y se resuelva definitivamente este proceso", suscribe el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol.



"Paolo, capitán y líder de nuestra selección, cumple un rol muy importante para nuestro seleccionado dentro y fuera de la cancha gracias a la calidad de persona que siempre ha evidenciado. Valoramos su inmensa contribución a nuestra selección por lo que la FPF y el Perú entero se solidarizan con él en estos momentos difíciles", concluyó la FPF en apoyo a Paolo Guerrero.

