Paolo Guerrero agradece apoyo de la hinchada peruana en un post que te hará llorar [VIDEO]

La reciente suspensión de Paolo Guerrero, la cual impedirá que juegue al menos el primer partido de repechaje ante Nueva Zelanda, ha motivado un sentimiento de unión entre los peruanos. Muchos se manifestaron en las redes sociales en apoyo al jugador.



Fue este canal usado por Paolo Guerrero para responder estas muestras de respaldo por parte de la hinchada nacional. En un sentido post, el 'Depredador' manifestó también su deseo de volver pronto a las canchas.



"¡Muchas gracias a todos por su apoyo! Confío en que la verdad pronto se sabrá y volveré a las canchas a defender con alma y corazón los colores de mi país. #VamosPerú #PG9", indicó Paolo Guerrero en la publicación.



En poco más de media hora, el post de Paolo Guerrero alcanzó el corazón de los peruanos con más de 21 mil reacciones. Los comentarios superaron el millar y los compartidos tuvieron una cifra similar.

APOYO

Hay que mencionar que no solo los peruanos están con Paolo Guerrero. En Argentina, no son pocos los que desean lo mejor al jugador y le dan su apoyo, como ha sido el caso del conductor 'Pollo' Vignolo.



En su programa de FOX Sports, él criticó las palabras de Aldo Proietto hacia Paolo Guerrero. "Yo no estoy de acuerdo, para nada. Al contrario, me pareció desafortunada (la expresión)", indicó.



Como si fuera poco, 'Pollo' Vignolo se confesó admirador del delantero. "En algún momento lo puse a la altura de Luis Suárez... De los mejores delanteros del continente. Para mí, Paolo Guerrero es un monstruo", señaló.