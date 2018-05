Paolo Guerrero: TAS le da esta esperanza para que juegue el Mundial Rusia 2018 con la selección peruana

Una luz de esperanza para el capitán. Paolo Guerrero , quien este martes tuvo una reunión con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y no pudo revertir su situación, puede jugar el Mundial siempre y cuando cumpla con este detalle. ¿De qué se trata?



Matthieu Reeb , secretario general del TAS, reveló a la agencia AFP que el fallo de los 14 meses impuesto a Paolo Guerrero "no puede ser modificada, salvo anulación por el Tribunal Federal Suizo".



Y no es lo único. Las partes implicadas en este arbitraje (Guerrero, FIFA y AMA) "pueden teóricamente entenderse sobre la ejecución de la suspensión, por ejemplo aplazando el inicio de la suspensión adicional de 8 meses tras la Copa del Mundo en Rusia", añadió Matthieu Reeb.



Lo más probable es que Paolo Guerrero conozca esta salida y se quede en Suiza para intentarlo. ¿El 'Depredador podrá llegar al Mundial Rusia 2018 con Perú? Esta parece ser su última carta.