Paolo Guerrero: Todos hablan del TAS, así luce el lugar más odiado por todos los peruanos en los últimos tiempos

Paolo Guerrero fue castigado por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que amplió la sanción de seis a 14 meses y lo dejó fuera del Mundial Rusia 2018. Todos los peruanos lo sufrimos y ahora solo queda una luz de esperanza legal en busca de su absolución.



Todos los peruanos hemos hablado del TAS en los últimos meses. Paolo Guerrero pisó el Tribunal junto con sus abogados en la Audiencia condenatoria final. Así luce las instalaciones del ente de justicia más odiado por los peruanos.

Vea también Paolo Guerrero: WADA desconoce suspensión de castigo que el TAS dio como salida para que juegue Mundial

[MIRA LA GALERÍA DE LAS INSTALACIONES DEL TAS]

Paolo Guerrero

Perú recibió un golpe demoledor con la suspensión de su capitán y máximo goleador Paolo Guerrero , por lo que su plantel seguramente buscará que un sentimiento de injusticia le permita honrar al delantero con una buena participación en la Copa del Mundo.



Perú, el último equipo en asegurar los pasajes al Mundial tras ganar un repechaje, ha estado ausente del torneo desde 1982 y muchos esperan que no llegue muy lejos.

Sin embargo, un análisis más exhaustivo muestra que sus rivales del Grupo C -Australia, Dinamarca y Francia- deberían tratar con respeto al conjunto incaico, aunque todos esperan sumar de a tres ante los sudamericanos después de conocerse la ausencia de Guerrero del Mundial por dopaje.



"Sin duda echaremos de menos a Paolo en Rusia, pero estamos convencidos de que nuestro equipo, con su coraje y tenacidad, hará que Perú se sienta orgulloso", dijo la Federación Peruana de Fútbol.



Guerrero acababa de completar una suspensión de seis meses tras dar positivo por un derivado de la cocaína presente en un té cuando el Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) extendió la sanción, la que lo excluyó de la Copa del Mundo.

Paolo Guerrero: Todos hablan del TAS, así luce el lugar más odiado por los peruanos en los últimos tiempos Mr John D. Coates - Presidente del TAS

El sindicato mundial de futbolistas FIFPro y los capitanes de sus rivales en el Grupo C han pedido a la FIFA que levante la suspensión, pero todo parece indicar que la medida es irreversible.



Perú se ubica en el puesto 11 del ranking de la FIFA y su confianza ha crecido luego de una gran segunda parte en la eliminatoria sudamericana.



Un empate 2-2 ante Venezuela en marzo de 2017 inició una racha invicta que llevó a Perú a superar a Chile por diferencia de gol en el quinto lugar de la larga eliminatoria sudamericana. Posteriormente, venció a Nueva Zelanda por 2-0 en el marcador global de un repechaje a partidos de ida y vuelta.



Desde entonces, Perú ha vencido a Croacia e Islandia en amistosos para demostrar que su clasificación al Mundial no fue casualidad.



"Nos enfrentaremos a equipos llenos de jugadores de alto nivel", dijo el entrenador Ricardo Gareca, quien rompió los corazones peruanos al anotar un gol para Argentina en la eliminatoria para México 1986 pero ahora se ha convertido en un ídolo nacional. "Pero nosotros también tenemos jugadores de primer nivel", aseguró.



Pese a que no contará con Paolo Guerrero , Perú todavía tiene entre sus filas a valores talentosos como Jefferson Farfán, un extremo de 33 años del Lokomotiv de Moscú, y Renato Tapia, un jugador del Feyenoord de 22 años que puede jugar en el centro del campo o en la defensa. A pesar de la capacidad técnica de Perú, superar a Francia, o incluso sacarle un empate, puede ser un objetivo demasiado ambicioso.



Sin embargo, no debería dejarse intimidar por Dinamarca, que también llegó al Mundial en un repechaje y será el primer rival del elenco sudamericano en Saransk el 16 de junio. Tampoco le debiese temer a Australia en su último partido de la fase grupal que se disputará en Sochi. "Nada ha sido ni será fácil", dijo Tapia, al evaluar el Grupo C.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.