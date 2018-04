Paolo Guerrero y Thaísa Leal vuelven a seguirse en Instagram... ¡Y el jugador le comentó una de sus fotos!

Los seguidores de Paolo Guerrero están algo inquietos por una información que ha tomado la portada de muchos medios. Esta no tiene que ver con lo futbolístico, sino con su vida privada. Para ser más precisos, está relacionado con el amor.



¿Qué? ¿Acaso Paolo Guerrero se encuentra tras una nueva musa? Pues, no. De acuerdo con La República, el jugador peruano y la nutricionista Thaísa Leal han vuelto a seguirse en Instagram.



Si a estas alturas te encuentras cuestionando la importancia del hecho, tienes que saber algunas cosas importantes. Resulta que Paolo Guerrero y Thaísa Leal habían dejado de seguir sus actividades de forma mutua en Instagram, asunto que ‘enloqueció’ a no pocas personas.

Es por ello que los usuarios tomaron esto como una muestra a amiste entre los famosos. El tema se volvió más popular cuando Thaísa Leal subió una provocativa imagen en la que sale de perfil, la cual fue comentada por Paolo Guerrero.



"¿Quién tomó esa foto?", fue lo que tecleó el 'Depredador' en Instagram. La rubia, quien tuvo una contundente respuesta cuando le dijeron 'gringa desabrida', solo colocó 'Um' y el emoticón de un gato. Por lo mencionado, ya se podrán imaginar cómo fue que se pusieron los fans de Paolo Guerrero.