Paolo Guerrero y Thaisa Leal pidieron bendición ante el Señor de los Milagros |VIDEO |FOTOS

Paolo Guerrero siempre ha demostrado que tiene una fe inquebrantable en Dios y en este mes morado, el delantero de la selección peruana, llegó hasta el Monasterio de Las Nazarenas para visitar las sagradas andas del Señor de los Milagros acompañado de su novia, Thaisa Leal, y su madre, Doña Peta.



Paolo Guerrero no desaprovechó la oportunidad de estar ante el 'Cristo Moreno' y pedirle justicia ante el castigo de 14 meses que el impuso el TAS y que en diciembre podría ser anulado por el Tribunal Federal de Suiza, un esperado fallo que esperan todos los hinchas de la selección peruana.



Doña Peta fue invitada junto a Paolo Guerrero y Thaisa Leal por la Hermandad del Señor de los Milagros a visitar el nuseo de sitio y enterarse un poco de la historia 'Patrón' de la ciudad



Paolo Guerrero visitó Las Nazarenas.

"En estos momentos difíciles, siempre hay que venir a estar con él, porque él es el que me da tranquilidad y sabiduría para manejarlos", dijo Paolo Guerrero, goleador de selección peruana quien luego se acercó hasta la imagen y beso las andas en señal de devoción y respeto.



"Vivo fuera del Perú hace 16 años y, gracias a Dios, siempre que he estado aquí he tenido la oportunidad de venir a verlo", finalizó.