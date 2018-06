Paolo Guerrero y su tierno mensaje a un niño con cáncer: "Sigue luchando, no te pongas triste" | VIDEO 

Paolo Guerrero se ha convertido en el capitán de todos los peruanos, en el deportista más querido no solo por demostrar a todos que nunca hay que rendirse cuando las cosas no salen como queremos, sino que también es una persona con un gran corazón. El futbolista respondió al deseo de un niño que padece de cáncer y le envió un tierno mensaje en el que le pide que no se rinda y siga luchando contra esta terrible enfermedad.

"Hola Sebastián, cómo estás. Quiero mandarte un fuerte abrazo y muchos saludos, que Dios te bendiga mucho. Sigue luchando, no pares, todo va a mejorar, no te deprimas, no te pongas triste porque somos luchadores y como guerreros tenemos que seguir luchando" , dice Paolo Guerrero en el mensaje en video de Facebook que envió desde Austria, donde se encuentra junto a la selección peruana que está próximo a jugar el mundial de Rusia 2018.



Este mensaje llegó de sorpresa para Sebastián luego que su madre Susana de los Ríos pidiera a través de Facebook que cumplan el sueño de su hijo y recibir un saludo de Paolo Guerrero , jugador del cual es fanático.



"Necesito un saludo para Sebastián mi pequeño guerrero... Alguien que conozca a Paolo Guerrero y le haga ese regalo!", escribió Susana.

Mensaje a Paolo Guerrero a niño Sebastián

La respuesta de Paolo Guerrero no tardó en llegar y esto llenó de entusiasmo a la mamá de Sebastián, quien agradeció el gesto del capitán de la selección peruana.



Con este gesto, Paolo Guerrero no solo se sigue ganando el corazón de los peruanos, sino que es un ejemplo de humildad que muchos deberían imitar.