Paolo Guerrero con contado lo que los hinchas no querían escuchar. El delantero de la selección peruana ha reconocido que no se considera para los próximos partidos de la ‘Blanquirroja’ ante la selección de Colombia y Ecuador por las Eliminatorias Qatar 2022.

El ‘Depredador’ contó la preocupante noticia a su salida de la Videna, donde viene llevando un largo tratamiento de su rodilla derecha “Estoy muy bien, continuar trabajando, porque mi recuperación es lenta, pero a paso firme. Este año no voy a jugar, está claro. Y me queda prepararme para el próximo año y estar cien puntos. Creo que mi recuperación sigue aquí, si tengo que viajar será algo corto”, contó Guerrero.

Lo desconcertante llegó cuando los periodistas le preguntaron sobre su presencia en los partidos ante Colombia y Ecuador en enero y principios de febrero. “¿No son en marzo?”, dijo confundido y tras la explicación de los hombres aceptó soltó la ‘Bomba’. “Para esos partidos (Colombia y Ecuador) no creo, bueno no sé. Como les digo mi recuperación es tranquila, quiero ir con calma”

Paolo Guerrero se autoexcluye de partidos ante Colobia y Ecuador (Video: Canal N)

Paolo Guerrero: “Mi futuro lo estoy evaluando”

La selección peruana tiene cuatro partidos pendientes en la recta final de las Eliminatorias Qatar 2022 y lo más preocupante para Ricardo Gareca es que el ‘Depredador’ no consiga equipo y haya duda sobre cual será su futuro. “Lo que más quero es no tener problemas el próximo año y jugar todos los partidos que vengan. Sobre mi futuro no lo sé, aún estamos evaluando”, finalizó.