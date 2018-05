Paolo Guerrero alinearía como titular este domingo con Flamengo [FOTOS y VIDEOS] 

Paolo Guerrero retornaría al once de Flamengo este domingo tras presentarse a la audiencia del TAS a la espera del fallo, pues ya está apto para jugar de manera oficial tanto para el equipo brasileño como para la selección peruana.



Mauricio Barbieri, entrenador interino del Flamengo, está analizando la posibilidad de poner a Paolo Guerrero en el once titular este domingo ante Internacional.



“El juicio es importante no solo para Paolo Guerrero, sino para todos nosotros. Vamos a ver cómo suceden las cosas y cómo él vuelve de viaje, porque no es algo muy simple”, manifestó.



Flamengo se enfrenta a Internacional en la cuarta fecha del Brasilerao, aunque Barbieri quiere contar con Paolo Guerrero en el ‘Mengao’ para este partido, dependerá del estado físico del ‘Depredador’ tras su retorno a Río de Janeiro.



“Tenemos que ver como se presenta Paolo Guerrero a su regreso de Europa. Él viene entrenando bien, y si está en condiciones de jugar, evaluaremos si vale la pena llevarlo el domingo al Maracaná”, dijo el entrenador del Flamengo.



Seis meses sin competencia profesional, pero con un arduo entrenamiento en los meses previos, de manera particular y luego con su club Flamengo, no son suficientes para recuperar el ritmo.



Por ello, Paolo Guerrero tendrá siete partidos entre el 6 de mayo y 9 de junio, un camino corto pero necesario por recorrer para llegar de la mejor manera. Cuatro con Flamengo-si arranca como titular-y tres con la selección peruana para prender la mecha del goleador y capitán de la bicolor.



