Paolo Guerrero busca no volver a quedar fuera de los planes de Ricardo Gareca en las Eliminatorias Qatar 2022 y poder estampar su firma en un esperado contrato con Alianza Lima. El goleador ya se encuentra instalado en Denver Colorado para someterse a un tratamiento en una de las mejores clínicas deportivas de norteamérica y del mundo.

El ‘Depredador’ compartió hace pocas horas una foto en el pasillo de un hotel en el corazón de los Estado Unidos, donde habría reservado con anticipación su evaluación con el equipo de ‘Entrenadores Atléticos’ del famoso doctor Richard Steadman, director de ‘The Steadman Clinic’, uno de los institutos más prestigiosos en medicina deportiva y especializado en articulaciones.

Famosos deportistas de elite como Ronaldo, Van Nistelrooy, Thiago Motta, Henrik Larsson, Kobe Bryant, Al Jefferson (NBA) o a las leyendas del fútbol americano (NFL) como Joe Montana o Dan Marino y deportistas olímpicos de los Estados Unidos han sido pacientes de la renombrada clínica.

Paolo Guerrero vibró con victoria de los Nuggets de Denver en la NBA

El ‘Depredador’ confirmó que se encuentra en la ciudad más grande de los Estados Unidos, luego de compartir con sus seguidores un vibrante partido de la NBA con victoria para Nuggets de Denver (121- 111) ante los Orlando Magic en el ‘Ball Arena’ y en una ubicación privilegiada.

Paolo Guerrero compartió imagen en Colorado antes de acudoir a su cita médica (Foto: @guerrero9)

Previo al evento deportivo el jugador también compartió una imagen con sus seguidores en Instagram con la frase “Ready for the game” (Listo para jugar). Un mensaje que llenó de ilusión no solo a los hinchas de la selección peruana, además a los de Alianza Lima.

‘Paco’ Bazán recomendó la misma clínica a ‘Foquita’

El conductor del programa El Deportivo en otra cancha’ de ATV, Francisco ‘Paco’ Bazán, en su momento, recomendó a Jefferson Farfán acudir a este prestigioso instituto y recuperar su rodilla izquierda. El consejo parece que fue tomando, peor por su ‘Compadre’.

“Solo le digo una cosa, que agote todas las posibilidades, que no mire a España, que vaya a los Estados Unidos, porque ahí están los mejores especialistas deportivos de rodilla en el mundo. ‘The Steadman Clinic’ en colorado, Jefferson, apunta y busca. Escríbeme en el Instagram…”, comentó meses atrás el conductor recordando cómo superó una lesión cuando era futbolista profesional.

Clínica de Denver es especialista en lesiones articulares en deportistas de elite (captura)

“A mí me retiró del fútbol una terrible lesión que contraje cuando era muy joven, a los 15 años. Fue muy mal curada por un médico peruano. Este ‘carnicero’ me destrozó la vida y evitó que sea mucho mejor de lo que fui”, dijo con pesar.

TE VA A INTERESAR