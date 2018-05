Pasó con un holandés llamado Peter-Paul Koch, que durante la pasada campaña presidencial en Perú recibió en Twitter toda clase de insultos de gente que lo confundía con Pedro Pablo Kuczynski solo por el hecho de usar como nombre de usuario las mismas siglas que él. Ahora la historia se repite con un ciudadano japonés por el caso Paolo Guerrero.



Luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) diera a conocer su sanción de 14 meses a Paolo Guerrero y eliminara su chance de participar con la selección peruana en el Mundial de Rusia 2018, todo un país se volcó a las redes sociales para expresar su indignación contra esta instancia y el afectado fue el ‘tuitero’ nipón Tasuku Otawa.

Y es que, por casualidades de la vida, su cuenta de Twitter “@TAS” se convirtió en blanco de la ira de muchos peruanos y su muro se llenó de mensajes muy poco amigables, además de muchos llenos de rencor por la sanción a Paolo Guerrero. Sin embargo, acostumbrado a este tipo de confusiones, Tasuku lo tomó deportivamente y con buen humor.



“Parece ser que Paolo Guerrero ha sido sancionado por TAS y no es elegible para jugar en la Copa del Mundo. Estoy comenzando a recibir todos los comentarios, pero señores, me llamo Tasuku y me llama ‘TAS’ (sic). ¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo”, publicó el ‘tuitero’ usando el hashtag #FuerzaPaolo.

El hecho que llevó a Tasuku Otawa a fijar permanentemente un ‘tuit’ en su cuenta haciendo una aclaración de que él no estaba relacionado en lo más mínimo con el TAS ocurrió en junio del 2017, cuando esta instancia ratificó una sanción de la FIFA contra el Atlético de Madrid que le impedía fichar jugadores por irregularidades en la contratación de menores.

