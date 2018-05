Paolo Guerrero viajará esta noche a Suiza para reunión con presidente de la FIFA | VIDEO | FOTOS

Carita de pasaporte, sonrisa de confianza. Paolo Guerrero tiene el documento, le pusieron el sello, ahora espera la visa de libertad. El delantero viaja hoy a Suiza, junto al titular de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo, y el martes serán recibidos por el mismísimo presidente de la FIFA , Gianni Infantino.



Los tres analizarán el ‘caso Guerrero’ y buscarán encontrar una salida. La delegación peruana busca el indulto para que el ‘9’ pueda jugar el Mundial tras la sanción de 14 meses que le impuso el TAS . En el aire, rumbo a Zúrich, Paolo Guerrero olvida los malos ratos en el ‘Swissôtel’ y revisa las buenas y malas noticias.

‘LA SANCIÓN ES DESPROPORCIONADA’



Jhonny Baldovino, asesor legal de la Agremiación de Futbolistas, la tiene clara: Hay esperanzas de tener a Paolo Guerrero en Rusia 2018.



“El indulto lo invocan, porque es el perdón de la sanción, más no de la falta. Ahí se estaría respetando al TAS, que no tiene el poder de ejecutar lo que decidió. Además, la sanción a Paolo es desproporcionada. La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) ya tuvo conversaciones con la FIFA -que es la que debe decidir finalmente- y, si todas las partes ponen buena voluntad, se encontrará la solución y tendríamos a Paolo en el Mundial”, indicó el abogado.

‘EN DOPAJE NO EXISTE EL INDULTO’



El reverso de la moneda. Víctor Carpio, representante de la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) en el Perú, descarta opciones de indulto para Paolo Guerrero .



“En temas de dopaje, el indulto no existe. Puedes indultar por cuestiones de nacionalidad, ventas, pases u otros temas legales. No hay antecedentes jurídicos de un pedido similar y ninguna Federación Deportiva Internacional querría desconocer un fallo de un panel de expertos. Además, no existen vicios dentro del laudo final y no habría la posibilidad que se abra un proceso en el Tribunal Federal Suizo”, explicó el delegado de la WADA.

LO QUE DEBES SABER



- Si la FIFA no lo indulta, Paolo Guerrero estaría firme en presentar una medida cautelar en el Tribunal Federal Suizo.



- Flamengo, que congeló el sueldo a Paolo Guerrero , demandaría a la Federación por el perjuicio que le causó la sanción al delantero.



- El ‘9’ recibió su pasaporte biométrico para poder viajar a Suiza.