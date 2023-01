Paolo Guerrero viajó rumbo a Buenos Aires con la ilusión de superar las pruebas médicas y físicas en Racing Club, el único requisito pendiente poder firmar un contrato por todo el 2023 con la institución argentina, en su esperado regreso al fútbol tras su paso por el Avaí FC.

El ‘Depredador’ aprovechó para enviar un mensaje a las voces que pedía que se retirara del fútbol. “ Yo qué puedo responderles, como peruano yo siempre voy a querer que le vaya bien a otro peruano, que te vaya bien a ti, a ti también y a todos. Yo quiero que mi país salga a delante y que surja ”, señaló.

Paolo Guerrero viajó a Argentina y dejó este mensaje a sus críticos (América TV)

También reconoció a los que desean verlo regresar a las canchas. “ Solo me queda agradecer el cariño al hincha que me respeta y me lo demuestra, yo estoy bien y ellos me lo demuestran siempre ”, dijo.

Paolo Guerrero envió mensaje a críticos en Alianza Lima

En cuanto a los hinchas y algunas personas en La Victoria que no desearon sus servicios en Aliana Lima también les dedicó unas palabras. “ Yo ya dije ya. Nada ni nadie va a cambiar que yo sea hincha de Alianza Lima. Lo que yo siento por la institución nadie lo va a cambiar y si pasa (fichar en un futuro) en buena hora ”, manifestó antes de ingresar a sala de embarque.

En cuanto a la posibilidad de volver a ser tenido en cuenta por Juan Reynoso para la selección peruana en el inicio de las Eliminatorias 2026, Paolo Guerrero mostró mucha madurez. “ Primero tengo que empezar a jugar, demostrar que estoy bien y si tengo el mérito de ser llamado, tengo que hacer las cosas bien” , señaló.

¿Cuál fue duro comentario de Julinho a Paolo Guerrero?

Julinho, exjugador y comentarista de ‘Equipo F’ de ESPN, tuvo un crudo comentario sobre cómo se avizora el panorama para Paolo Guerrero en Racing Club de Argentina.

“ Yo soy uno de los mayores admiradores de Paolo y lo defiendo a muerte, pero es un poco duro lo que voy a decir. Todo tiene un comienzo y un final, ¿correcto? Paolo está con 39 años y viene con lesiones, tras lesiones graves y, para mí, el mayor termómetro fue en el Avaí de Brasil ”, expresó ante el asombro del resto de panelistas.

Para el exdelantero el ‘Depredador’ decepcionó con la casaquilla del Avaí FC, pese a que el club de Florianópolis no tenía la misma exigencia que tendrá en ‘La Academia’.

“ Allí (Avaí FC) yo esperaba y tenía mucha expectativa que funcione, pero no funcionó, hay que ser realistas. Casi no jugó y volvió a lesionarse. Cuando uno cumple 39 años, con tanto trajín, y tantas lesiones, yo veo bien complicado ir a una liga tan competitiva como Argentina y el equipo donde va a jugar, que es Racing y que tiene una presión muy grande por detrás. Diferente con el Avaí que era un equipo chico”, agregó.