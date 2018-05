Paolo Guerrero EN VIVO: Tribunal Federal Suizo decidirá su participación en mundial Rusia 2018 | FOTOS

Todo el Perú está a la expectativa de la decisión del Tribunal Federal Suizo y el comunicado de la FIFA sobre la posible confirmación de que Paolo Guerrero jugará el mundial Rusia 2018.

Las redes sociales se inundaron de mensajes de esperanza ante la supuesta habilitación de Paolo Guerrero para que dispute el mundial Rusia 2018.

A la espera de un comunicado oficial, diversos medios han confirmado la información de que Paolo Guererro fue notificado de su participación en Rusia 2018.

13:10 pm. El diario AS, informó que "Guerrero ya tiene la información de que podrá jugar el Mundial y será el encargado de anunciar que podrá jugar el Mundial de Rusia".

12:25 p.m. Edwin Oviedo indicó en RPP que todavía no hay "pronunciamiento oficial" sobre el caso Paolo Guerrero . El presidente de la FPF pone paños fríos a la coyuntura.

12:15 p.m. La prima de Paolo Guerrero, Ingrid González, publicó una foto en Instagram al lado del Depredador con el mensaje 'Listos para Rusia'. ¿Será un indicio? Horas después, eliminó el post.

11:30 a.m. El Tribunal Federal de Suiza no ha emitido ninguna decisión sobre el caso del futbolista peruano Paolo Guerrero, confirmó hoy a EFE el portavoz de esta instancia jurisdiccional, Peter Josi.



"El Tribunal no ha emitido ningún pronunciamiento en relación al recurso del señor Guerrero" , indicó por teléfono el portavoz.

10:00 am. Según mencionó el 'Tigrillo' Navarro en Radio Exitosa , Paolo Guerrero jugará el mundial y su sanción arrancará una vez finalice la participación de Perú en Rusia 2018.