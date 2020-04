El dialogo entre Jefferson Farfán y Paolo Guerrero no dejaron títere con cabeza y entre algunas victimas estuvieron dos nombres polémicos en Alianza Lima, como Jean Deza y Reimond Manco tenía ambos relacionados con problemas de disciplinas en Matute, ahora el ‘Ratón’ parece haber recibido una última oportunidad de parte del ‘Depredador’.

Durante una extendida charla entre ambas figuras de Alianza Lima fue Jefferson Farfán quien planteó la pregunta sobre los muchachos que pudieron dar el gran salto y no lo hicieron “A mi siempre me ha gustado Reimond Manco, pero no pudo llegar a donde tuvo que llegar por miles de razones, pero a ti ¿quién te parece que pudo llegar?”, dijo la Foquita.

El ‘Depredador’ hizo un repasó y no dudó en contestar. " Yo no he jugado con Reimond Manco, pero si he jugado con Jean Deza me parece un buen jugador, pero ya depende de él. Tiene todas las cualidades para destacar, pero depende de uno cómo quiera llevar su carrera en el fútbol”, respondió Paolo Guerrero durante la charla que tuvieron en Instagram.

En otro momento Jefferson Farfán recordó el momento de Johan Sotil. “Yo jugaba en Alianza Lima y el cholito jugaba en la 'U'. Oe causa pobrecito mi tío Pepe Soto, en un clásico el cholito le quebró tres costillas, le metió un baile, me dio una pena y después lo hice leña a mi tío”, contó la Foquita.

Paolo Guerrero también recordó el talento de el ‘Burrito’ Pedro Ascoy “jugaba mucho, pero estaba más loco, tenia los cables pelados, hubo cantidad de jugadores que no han llegado por la tutuma (Cabeza)”, agregó.