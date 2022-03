Paolo Guerrero vivió la alegría a la distancia, sin ese abrazo de sus compañeros, con las uñas carcomidas por la ansiedad y las manos sudorosas y frías. El ‘Depredador’, no pudo quedarse al margen de la alegría que regaló al país la selección peruana con un categórico 2-0 ante Paraguay y con el boleto al repechaje a Qatar 2022.

“Felicitaciones muchachos por el gran triunfo, por darle esa alegría a todos el Perú. El Perú está orgulloso de todos ustedes, por el esfuerzo, el sacrificio, por todo lo que metieron a lo largo de estas Eliminatorias. Vamos Perú”, comentó Paolo en un primer momento.

En su misma storie de Instagram el excapitán de la ‘Blanquirroja’ invocó al resto de compatriotas a tomar este estímulo para construir una mejor realidad. “Hagamos de un Perú cada vez más grande de lo que ya es, sin límites” finalizó con esta frase adornada por dos banderas peruanas, fondo en color rojo y un el escudo en el centro de su publicación.

Paolo Guerrero envió este mensaje a la selección desde su cuenta de Instagram (video: Canal N)

Jefferson Farfán también se pronunció

Por su parte, Jefferson Farfán tampoco quiso quedarse ajeno a los festejos del equipo que no pudo integrar debido a que no pudo superar su lesión en la rodilla izquierda. La ‘Foquita’ no pudo asistir al Estadio Nacional, pero vivió el partido desde su casa, en La Molina. Invitó a sus familiares y amigos para diusfrutar del partido y festejar después de los 90 minutos. “Gracias banda, qué alegría”, publicó el delantero de Alianza Lima con una de las imágenes del final del partido.

Jefferson Farfán puso su bandera en casa y alentó como un hincha más (@jefferson_farfan_oficial)

Christian Cueva terminó partido en ropa interior

La emoción desbordó a todos en el Estadio Nacional y los hinchas en el afán de quedarse con un recuerdo de Christian Cueva, intentaron despojarlo de sus prendas, al punto que terminó en ropa interior, sobre el final del triunfo de la selección peruana 2-0 ante Paraguay, que terminó dándole el cupo al repechaje para llegar a Qatar 2022.

En el camino el popular ‘Aladino’ regaló sus canilleras, también el chaleco que le dieron en la banca de suplentes, pero antes de salir del campo de juego a uno de los recogebolas del partido le pidió su short con el que jugó y el volante no dudó en entregarlo como un recuerdo, quedándose en paños menores.

Agentes de la Policía Nacional del Perú que los resguardaba en su camino hacia los camerinos retuvieron al popular ‘Aladino’ y les pidieron tomarse una fotografía junto a sus colegas para inmortalizar el histórico momento, situación a la que el jugador accedió y fue agradecido por los agentes.