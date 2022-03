Los hinchas de Alianza Lima y de la selección peruana no pudieron recibir buenas noticias tras el cierre del libro de pases de la Liga 1. Paolo Guerrero no pudo firmar su regreso a Matute, mientras que Jefferson Farfán está descartado para las próximas fechas, por la lesión que arrastra en su rodilla. En medio de este panorama Alan Diez, periodista de RPP, hizo una reveladora afirmación que entristeció a todos los hinchas victorianos y de la ‘Blanquirroja’.

El hombre de prensa analizaba la llegada de Yoshimar Yotún a Sporting Cristal e hizo la diferencia con respecto a los que sucedió con la ‘Foquita’. “Farfán no vino entero, Yoshi si está entero, no tiene ninguna lesión. Jefferson no vino al cien por ciento, hay que hacer esa salvedad”, dijo en el programa ‘Futbol como cancha’ de RPP.

Pero el periodista deportivo no se quedó ahí y apuntó algo pocos se atreven a decir y que ha sido la razón por la que Ricardo Gareca ha dejado a ambos jugadores fuera de la lista que dará a conocer este viernes. “A Jefferson y a Paolo no los vamos a ver nunca más al ciento por ciento. Eso no le quita que Farfán haya vuelto a Alianza Lima y fuera importante en algunos partidos”, sentenció.

Alan Diez fue duro y realista con Paolo Guerrero y Jefferson Farfán (YouTube)

Alan Diez advierte peligro para Yoshimar Yotún

En su momento, Jesús Arias conductor del programa reconoció las razones del fichaje del volante de la selección peruana. “Hay un tema sobre ver quién lleva la carrera de los futbolistas y las opciones que anejan en otras ligas. Tengo entendido que la expectativa es que juegue en Cristal, que no quede inactivo, que juegue Copa Libertadores y que esté en ritmo para cuando ocurra el hecho de que vuelva al extranjero o puede que no pase”, dijo el popular ‘Tanque’.

Esta información dio pie para que Alan Diez advirtiera a Yotún sobre la persona que maneja su carrera. “¡Cuidado! Yotún es un gran jugador de fútbol, pero cuidado con su entorno. No sé, si su entorno esta recibiendo los pases de izquierda que da Yotún. Creo que ese entorno está pensando en otras cosas. Ellos manejaron a (Juan Manuel Vargas y Carlos Ascuez, a varios”, apuntó dejando entrever que sería necesario un cambio de agente.

Yoshimar Yotún en la presentación con Sporting Cristal. (Foto: captura)

Paolo Guerrero: Hinchas le piden seguir ejemplo de Yotún

Los aficionados del ‘Depredador’ tras conocer la negativa de Paolo Guerrero para firmar contrato con Alianza Lima y cerrar su carrera en el equipo de sus amores, exigieron que el jugador siga el ejemplo dado por Yoshimar Yotún, quien aceptó jugar por menos dinero en La Florida

“Mientras Yotún acepta bajar sus pretensiones. Mientras rechaza una oferta más alta de Alianza, Paolo no acepta que su contrato se pueda renegociar si se lesiona”, se lee en uno de los comentarios de Twitter.

“Otros se golpean el pecho y dicen que son hinchas de corazón”, “Si Paolo no viene ahora, para mí se acabó su oportunidad”, “Yotún atracó menos plata por su identificación con Cristal. No hay uno solo así en Alianza”, son otros de los comentarios que criticaban la situación de Guerrero.