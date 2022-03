Uruguay venció (1-0) a Perú en el Estadio Centenario de Montevideo, sin embargo, una polémica jugada pudo cambiar la historia del compromiso. Miguel Trauco disparó fuerte y, a primera impresión, el portero Sergio Rochet agarró el balón dentro del arco.

Tras el compromiso, Paolo Guerrero, que no fue convocado para la fecha doble, expresó su molestia con la decisión del juez principal Anderson Daronco. “Con todo respeto que se merece la Conmebol, los árbitros y todas las personas que pertenecen al VAR, pero esto no es justo”, escribió en su historia de Instagram.

De la misma manera, el ‘Depredador’ pidió que se encuentre una solución ya que el encuentro era vital para las aspiraciones del equipo. “Es inaceptable. Espero que hagan algo porque en este partido se jugaba mucho y todo el mundo lo sabe”, expresó.

“Espero que aparezca un responsable. Nos estarían quitando una clasificación a un Mundial”, escribió el atacante nacional que aún continúa en proceso de recuperación a la lesión de su rodilla.

Paolo Guerrero y el mensaje tras la polémica en el Perú vs. Uruguay en Montevideo. (Captura: Instagram)

Alexander Callens: “Nos robaron”

El defensor de la ‘Blanquirroja’ expresó su desazón por la polémica jugada. “Le dije al árbitro y me respondió que sí la reviso. Me acaban de enseñar la imagen y es gol. Nos han robado. En un partido de esta magnitud no puede pasar esto”, señaló para Movistar Deportes.

Con ese resultado, la selección peruana se jugará el cupo del repechaje ante Paraguay el martes 29 de marzo en el Estadio Nacional. La escuadra dirigida por Ricardo Gareca se ubica en el quinto puesto con 21 unidades y depende de sí misma.