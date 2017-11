Paolo Guerrero: Yidda Eslava y su fuerte mensaje contra hinchas que critican a futbolista [VIDEO y FOTOS]

Muchas figuras de la televisión no han dudado en mostrarle su apoyo al futbolista Paolo Guerreroen este duro momento que atraviesa tras la sanción que recibió por parte de la FIFA. Es el caso de la ex chica reality Yiddá Eslava, quien grabó un video para enviarle un duro mensaje a quienes critican al delantero.



Yiddá Eslava que la medida contra Paolo Guerrero es dura, pero que ahorita lo que los hinchas deben hacer es apoyar a todo el equipo. "Nos toca recordar que el equipo no se conforma de un jugador sino 11, toca asumir y afrontar, con garra y corazón estos 2 partidos", explica la ex chica reality.



Yiddá Eslava recuerda la trayectoria de Paolo Guerrero. "Yo creo en Paolo porque es un deportista que durante muchos años nos ha demostrado que es disciplinado y que quiere que triunfe Perú", explica la ex chica reality.



La también escritora se refirió a los críticos de Paolo Guerrero."Prefiero que se me rompa el corazón y admitir que la fregó, a llenarme ahora con que es un desgraciado y todas las barbaridades que estoy leyendo en las redes sociales", dice Yiddá Eslava.



La ex chica reality trata de ser objetiva con el caso de Paolo Guerrero y afirma que si se tratará de un error del futbolista igual lo apoyaría. "El peruano es así poco consecuente, hace menos de un mes era el Dios de todo el mundo y ahora es el peor", precisa Yiddá Eslva.



Yiddá Eslava indicó que ella cree que Paolo Guerrero no cometió ese error. "Él ha sudado la camiseta, vamos a llegar al Mundial. Tenemos que poner garra y corazón porque un equipo son once y no uno. Yo te creo, Paolo". finaliza la ex chica reality.



Paolo Guerrero fue suspendido por 30 días de toda actividad deportiva por FIFA y no jugará partidos del repechaje a Rusia 2018 entre Perú vs Nueva Zelanda. Según el comunicado oficial de la Federación Peruana de Fútbol, Paolo Guerrero, fue inhabilitado por este periodo de tiempo.

