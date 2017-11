Paolo Guerrero: Así reaccionó Yoshimar Yotún cuando le preguntaron sobre supuesto caso de doping [VIDEO]

Ofuscado. Así reaccionó Yoshimar Yotún cuando le preguntaron por el eventual caso de doping de su compañero de cancha Paolo Guerrero.



No quiso referirse al tema. Yotún dijo desconocer sobre lo ocurrido y explicó ante la prensa que no se atrevería a hablar de algo que no conoce.



Pese a su respuesta, la prensa deportiva insistió con el caso de Paolo Guerrero, pero Yotún se mostró evasivo e incluso abandonó por unos minutos la conversación con los periodistas.



"Yo no sé nada de lo que ustedes están afirmando. Yo he estado entrenando. No tengo ninguna información. No puedo opinar de algo que no sé. Yo no sé qué es lo que está pasando", dijo Yotún evidentemente incómodo.



Como se sabe, canales como ESPN y Sports Center informaron que el futbolista había dado positivo en el examen antidoping.



"Dio positivo. La sustancia es una droga social. Está confirmado el doping. La sustancia todavía no se dio a conocer, no la vamos a decir, pero es una droga social. Esto, por supuesto, lo va a sacar del partido del repechaje", informó un periodista de ESPN Argentina.