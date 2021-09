Hace unas horas empezó el rumor en Twitter. En dicha red social se informó que Paolo Hurtado, el popular ‘Caballito’, es nuevo jugador de Unión Española. TROME se contactó con dos fuentes importantes dentro del club chileno para saber qué tan cierta es esa información.

Recordemos que el ‘Caballito’ Hurtado sumará una nueva experiencia en el exterior después de pasar por Paços de Ferreira y Vitória de Guimarães, ambos de la liga portuguesa, Reading de Inglaterra, Konyaspor de Turquía, Lokomotiv de Plovdiv (Bulgaría) y Peñarol de Uruguay.

Primera fuente: Hay plazo hasta el próximo viernes

“No hay nada concreto. Aún no se ha cerrado, Paolo es uno de los jugadores que hemos visto para reforzar el equipo. El otro viernes se cierra el mercado para contratar jugadores. Tenemos solo un cupo extranjero y otro jugador local”, afirmó.

Segunda fuente: Paolo Hurtado interesa por la jerarquía internacional

“Todavía quedan algunos detalles que se están viendo. Todavía no sé hace oficial acá en el club, mientras no se haga oficial no se puede dar información sobre lo que está sucediendo. Paolo Hurtado es un jugador internacional y seleccionado peruano, que ha tenido buenas participaciones con su selección y en el extranjero, que nos puede aportar mucho en lo que buscamos como institución También hay otros jugadores que se están viendo en esa posición, pero sí es un jugador interesante, internacional de jerarquía y que pese a que no está activo hoy en día, sin embargo, es un jugador que nos puede dar mucho tanto en el mediocampo y juego ofensivo”, agregó.

“Unión es uno de los cuatro equipos importantes acá en Chile y que necesita jugadores de jerarquía. ya que también está Alejandro Chumacero, futbolista internacional boliviano, y Cristian Palacios, goleador del equipo que es jugador uruguayo y la idea es complementar con Paolo, que nos interesa por la jerarquía internacional”, sentenció.

¿Cómo le va a Unión Española en lo deportivo?

El cuadro hispano fue eliminado en las semifinales de la Copa Chile a manos de Colo Colo. Ahora, el elenco de Santa Laura se concentrará en concluir la campaña consiguiendo la clasificación a un torneo internacional. Por el momento marcha en la sexta casilla con 27 puntos del Campeonato Nacional con acceso a la Copa Sudamericana. Este es el panorama actual del que podría ser el futuro de Paolo Hurtado.