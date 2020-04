Este sábado, Alianza Lima confirmó la venta de Kluiverth Aguilar (16 años) a Manchester City por cerca de 3 millones de dólares. Tras ello, un exblanquiazul, Paolo Hurtado, recordó cómo se dio su salida de Matute y lamentó no haber dejado dinero al club.

“Estuve viendo las noticias y vi que Kluiverth Aguilar se va al Manchester City, eso es importante para el fútbol peruano. Yo salí libre de Alianza Lima porque hubo un problema y me debían como 20 meses. En ese tiempo la pasábamos mal, yo recién estaba saliendo, era el sustento de la familia y tenía 20 años”, contó Paolo Hurtado vía Instagram.

"Fue una decisión muy difícil. Cuando ya me estaban debiendo tres o cuatro meses yo ya pensaba en como iba a ser mi situación porque cuando uno es la cabeza de la familia siempre tiene que tomar decisiones. Por Alianza decidí esperar más tiempo para para no perjudicar al club, pero seguían pasando los meses y no me pagaban", continuó el volante de Konyaspor de Turquía.

“En ese entonces, con 20 años, tuve que ver una solución. Me dolió en el alma pero tomé la decisión por la familia”, cerró Paolo Hurtado, quien espera volver a Alianza Lima para salir campeón.

En el 2012 Alianza Lima entró en crisis financiera y muchos futbolistas dejaron la institución. Paolo Hurtado presentó su carta para desvincularse de los íntimos ante la Comisión de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol (CJ-FPF), por incumplimiento de pago. Lo aceptaron y se fue libre a Pacos Ferreira de Portugal.

