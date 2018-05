¿Paolo Hurtado puede reemplazar a Paolo Guerrero como '9'? Esto respondió 'Caballito' en la Videna [VIDEO]

Paolo Hurtado sonó como alternativa en la delantera de la selección peruana en caso Paolo Guerrero no pueda jugar el Mundial Rusia 2018. El popular 'Caballito' analizó la chance y esto dijo.



"Yo no he jugado en esa posición, pero si el profe me requiere, ya lo he dicho, yo juego en la posición que el profe quiere. Estoy preparado para todo, me he esforzado para estar aquí"; respondió Paolo Hurtado en la Videna de San Luis.



Sobre el caso de Paolo Guerrero con la FIFA, Paolo Hurtado se sumó a las muestras de solidaridad con el capitán y espera que todo se resuelva para que pueda disputar el Mundial con Perú.

Video: Declaraciones de Paolo Hurtado

"Estamos aquí los 24 jugadores y Paolo sabe el apoyo que tiene de nuestra parte, así que esperemos que todo se solucione para que pueda estar aquí", señaló el jugador de Vitoria Guimaraes de la Primera División de Portugal.