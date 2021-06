CORAZÓN PARTIDO. La situación que vive Christian Cueva en la selección peruana y los problemas que afronta con su esposa, Pamela López, tiene apenado al profesor Orlado Lavalle, formador y descubridor del volante en la Universidad San Martín, quien aun tiene esperanza en recuperar a quien todavía considera su ‘hijo’.

“Christian Cueva ya es un adulto, no es ningún niño. Yo conozco a la mayoría de su entorno y me apena. Él es dueño de su vida, solamente le puedo decir que no vuelva a caer en eso, tiene una familia detrás”, contó el actual entrenador del Santos de la Liga 2 a ‘Las Voces del Fútbol’

Lavalle siempre apostó por las condiciones de poseía Cuevita desde que era adolescente. “A Christian lo quiero mucho, es como un hijo para mí. Yo quiero al Cueva que conocí, ese chico de 16 años que empezó una carrera y no sabía que iba a ser futbolista. Quien lo conoce bien, sabe lo noble que es”, agregó sobre el jugador de la selección peruana.

La carrera de Christian Cueva ha estado lleno de complicaciones. Este fin de semana tuvo que explicar al DT de la ‘Blanquirroja’ sobre un video que se volvió viral donde se le observa en una reunión social rompiendo la burbuja sanitaria.

“CUEVA SÍ TIENE CURA”

Recuperar a Christian Cueva no es una misión imposible para el hombre que lo descubrió para el fútbol profesional. “Yo creo que sí tiene cura, él debe empezar a hacer su trabajo y demostrar que su notoriedad es por el fútbol y no otras cosas. El momento se dio así, pero creo que con un buen entorno puede enderezarse”, reconoció.

“Christian es un tipo muy agradecido, pero yo respeto los espacios. Cada uno con sus cosas, él ya sabe lo que tiene que hacer. Mi etapa de formarlo ya terminó, pero igual lo sigo queriendo. Más hablo con su papá”, agregó el entrenador que está compitiendo en la Copa Bicentenario.