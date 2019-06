Paraguay vs Qatar EN VIVO EN DIRECTO Horarios, canales TV para ver su debut en la Copa América

Paraguay vs Qatar | EN VIVO | EN DIRECTO | HORARIOS Y CANALES | COPA AMÉRICA 2019 | Este domingo 16 de junio, guaraníes y ecuatorianos se enfrentarán en el primer duelo del Grupo B de la Copa América. La 'Alborroja' llega a este torneo con la la amabición . Mientras que el cuadro 'Tricolor' llega buscando un equipo que lo represente en las Eliminatorias, aunque intentarán dar la sorpresa en el mítico estadio Maracaná de Río de Janeiro. Para ver fútbol en vivo tienes varias alternativas para conectarte online o vía streaming en directo. También podrás tener el alcance de todas las incidencias, goles, polémica y jugadas del Paraguay vs Qatar en Trome.pe. A continuación los horarios y canales que televisarán en el mundo este duelo.



¿Dónde y a qué hora se va a jugar el Paraguay vs Qatar?

El partido de la primera fecha del Grupo B de la Copa América se jugará a las 2:00 p.m. (Hora peruana) en el histórico Estadio Maracaná de Río de Janeiro que se viste de fiesta y en Trome tendrás todos los pormenores de este partidazo.





¿En qué horarios y canales transmitirán Paraguay vs. Qatar?

El Paraguay vs. Qatar lo podrás ver en cualquier parte del mundo

Perú - América TV / DirecTV Sports. Paraguay - Tigo Sports / DirecTV Sports. Bolivia - Tigo Sports / DirecTV Sports, Brasil - Globo / SporTV. Colombia - Caracol / DirecTV Sports. Ecuador - Teleamazonas / DirecTV Sports. Venezuela - IVC / DirecTV Sports. Uruguay - VTV / DirecTV Sports. Argentina - TyC Sports / TV Pública / DirecTV Sports. Estados Unidos - Telemundo / ESPN +. Chile - TVN / Canal 13 / CDF / DirecTV Sports y España - DAZN



Pero si estás en otros países en los que el Paraguay vs Qatar no será transmitido EN VIVO, puedes seguir el partido de FÚTBOL EN VIVO a través de Trome.pe y tener el MINUTO A MINUTO AQUÍ. También conectarte ONLINE a las diversas apps que podrás descargarte en tu celular para tener todo sobre este importante partido por la Copa América.

Qatar enfrentó a Brasil antes de iniciar su participación en la Copa América

Eduardo Berizzo, seleccionador guarní desde febrero del año pasado, ya avisó que su trabajo apuesta a las clasificatorias sudamericanas para Qatar-2002. En ese sentido toma este Paraguay vs Qatar como preparación en su ruta al Mundial, tras no poder hacerlo en Brasil-2014 y Rusia-2018.



"Nos encontramos en un inicio de un proceso donde debemos reafirmar en esta competición nuestra identidad y lo intentaremos plasmar a partir de mañana", declaró el técnico de la Albirroja.



Descartó considerar a los suyos como favoritos en este Paraguay vs Qatar y apuesta por la capacidad goleadora de Óscar Cardozo, para intentar vencer al campeón de Asia y anfitrión del Mundial de 2022.

Paraguay vs. Qatar | Horarios en el mundo



14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

En tienda asiática tiene claro que este Paraguay vs Qatar significa ganar experiencia en adquirir experiencia de cara al Mundial que organizará. Sobre todo viendo a los otros dos rivales que le esperan, Argentina y Colombia, favoritos en el Grupo B y a llevarse el torneo.



Hassan Al-Haydos, mediocampista y capitán de Catar, afirmó que la campeona de Asia está preparada para su debut el domingo en la Copa América. "Los jugadores tienen una gran confianza. Hace dos años que estamos trabajando y todos sabemos de memoria las instrucciones del técnico", dijo.