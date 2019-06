Paraguay vs Qatar se enfrentan en el Maracaná por el Grupo B de la Copa América

Paraguay vs Qatar por la Copa América. Los guaraníes se enfrentarán al campeón de Asia por el Grupo B del torneo sudamericano en el estadio Maracaná de Río de Janeiro a partir de las 2:00 de la tarde (hora peruana). Paraguay y Qatar están en el grupo que también tiene a Argentina y Colombia, que se enfrentaron el sábado.



Eduardo 'Toto' Berizzo, que llegó al cargo del entrenador de Paraguay en 2018, indicó que su trabajo más que la Copa América 2019 apuesta por la clasificación a Qatar 2022.

"Nos encontramos en un inicio de un proceso donde debemos reafirmar en esta competición nuestra identidad y lo intentaremos plasmar a partir de mañana", declaró el entrenador de Paraguay previo al encuentro ante Qatar.



Berizzo también descartó considerar a Paraguay favorito en el encuentro del domingo ante Qatar, campeón de Asia y anfitrión del Mundial de 2022.

Paraguay regresa al Maracaná tras 30 años de ausencia y sus jugadores esperan que, en un estadio tan legendario, el partido frente a Qatar sea histórico y marque el comienzo de una nueva y exitosa selección paraguaya.



"Todos saben lo que significa jugar en el Maracaná por la historia que tiene el estadio, pero el partido puede ser histórico para la selección porque una victoria significaría comenzar con el pie derecho el torneo y un nuevo proceso en la selección", afirmó el portero paraguayo Roberto "Gatito" Fernández, jugador del Botafogo brasileño.



Tras el compromiso del domingo frente a Qatar, Paraguay, la última de las doce competidoras de la Copa América 2019 en llegar a Brasil, se medirá el 19 de junio a Argentina en el Mineirao de la ciudad de Belo Horizonte y el 23 a Colombia en el Fonte Nova de Salvador.



El atacante paraguayo Derlis González afirmó que confía en que Paraguay, además del primer partido de la Copa América 2019, también pueda jugar su último compromiso por la competición en el Maracaná, en alusión a la final que el estadio albergará el 7 de julio próximo.

Por su parte, Qatar, según ha reconocido el entrenador español Félix Sánchez, pretende aprovechar la Copa América 2019 para determinar en qué nivel se encuentra la campeona asiática en comparación con los grandes combinados sudamericanos, para determinar lo que hay que mejorar de cara a 2022.



"Nuestra participación puede considerarse un paso importante rumbo al Mundial. En este torneo jugaremos contra selecciones de una amplia experiencia y que son, sin duda, de un mayor calibre del que vimos en el torneo continental asiático", concluyó el técnico español.

PARAGUAY VS QATAR: ALINEACIONES POSIBLES



Paraguay : R. Fernández, I. Piris, G. Gómez, J. Alonso, S. Arzamendia, H. Pérez, R. Rojas, M. Almirón, D. González, O. Cardozo, O. Romero.

DT: Eduardo Berizzo.



Qatar: Saad Al Sheeb, Abdelkarim Hassan, Tarek Salman, Boualem Khoukhi, Salem Al Hajri, Pedro Miguel, Hassan Al Heidos, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem, Akram Afif y Almoez Ali.

DT: Félix Sánchez Bas.

CANALES DEL MUNDO: PARAGUAY VS QATAR



*Argentina TyC Sports Play, DIRECTV Sports Argentina, TyC *Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

*Australia beIN Sports Connect, beIN Sports 1, Kayo Sports

*Austria TRT Spor, DAZN

*Bélgica Play Sports 1, Play Sports

*Bolivia Bolivia TV, Tigo Sports Bolivia

*Brasil SporTV, SporTV Play

*Canadá TSN2, TSN GO

*Chile Canal 13, CDF HD, DIRECTV Play Deportes, TVN, DIRECTV Sports Chile

*China PPTV Sport China

*Colombia DIRECTV Sports Colombia, Caracol HD2, Caracol TV, DIRECTV Play Deportes, Caracol Play

*Costa Rica Sky HD, Repretel En Vivo, Repretel Canal 6

*República Dominicana Sky HD, SportsMax 2, SportsMax App

*Ecuador DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

*El Salvador TCS GO, Sky HD, Canal 4 El Salvador

*Finlandia Viaplay Finland, Viasat Football HD

*Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

*Alemania DAZN

*Grecia ERT Sports HD

*Guatemala Sky HD

*Honduras Sky HD, Tigo Sports Honduras

*Internacional Bet365

*Irlanda Eir Sport 2

*Italia DAZN

*Japón DAZN

*México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

*Países Bajos Fox Sports 4, Fox Sports Go

*Nueva Zelanda beIN SPORTS 1 New Zealand, beIN Sports Connect New Zealand

*Nicaragua Sky HD

*Panamá Sky HD

*Paraguay Tigo Sports Paraguay

*Perú América TVGO, América Televisión, DIRECTV Sports Peru, DIRECTV Play Deportes

*Portugal Sport TV1

*Puerto Rico SportsMax 2, SportsMax App, DIRECTV Sports Puerto Rico

*España DAZN Spain

*Reino Unido Premier Sports 1, Premier Player HD

*Estados Unidos Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, ESPN+, NBC Sports Live Extra App

*Uruguay vera+, DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports *Uruguay, VTV Uruguay

*Venezuela DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela, Venevision

PARAGUAY VS QATAR: HORARIOS EN EL MUNDO



Perú 2:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

España 9:00 p.m.