Paraguay vs. Venezuela EN VIVO: Hora y canal TV del partido por Eliminatorias Rusia 2018

Paraguay vs. Venezuela EN VIVO. La selección guaraní está dispuesta a todo e irá con todo contra una selección de Venezuela juvenil ya eliminada, pero que se ha convertido en el aguafiestas de las últimas fechas de Eliminatorias Rusia 2018. Este encuentro se jugará este martes 10 de octubre en el estadio Defensores del Chaco de Asunción desde las 6:30pm. (Vía Gol Perú - Canal 15)



Este Paraguay vs. Venezuela puede significar para la selección guaraní su llave a la clasificación al mundial Rusia 2018, pues necesita ganar sí o sí y esperar el resultado de los demás partidos. Sin embargo, Venezuela no está dispuesta a ceder ningún punto y, así como lo con Argentina, sacará a relucir sus mejores armas para sumar sus últimos puntos en estas Eliminatorias Rusia 2018.

Programación de la fecha 18 de Eliminatorias Rusia 2018.

La selección de Paraguay llega envalentonada y con todos los ánimos a tope a esta última fecha clasificatoria tras haberle ganado 2-1 a Colombia en su propia cancha y complicando así sus chances para sacar un boleto a Rusia 2018. Los albirrojos en cinco minutos hicieron sufrir a la hinchada colocha, que no podía creer cómo un equipo ya casi eliminado les arrebataba la posibilidad de celebrar su pase a la contienda mundialista.



Pero Paraguay aún no puede celebrar, deberá ganar a Venezuela por un amplio margen de goles y esperar que los demás equipos, entre ellos Perú, pierdan sus partidos y puedan llegar al cupo de repechaje ante Nueva Zelanda.



En tanto Venezuela, con su portero estrella Wuilker Faríñez, llegará a Asunción con la convicción de seguir siendo imbatible y tener su arco con cero goles, tal como lo ha logrado desde la fecha 15. Los 'llaneros', a pesar de estar ya eliminados y sin chances para ir al Mundial Rusia 2018, quieren demostrar que serán peligrosos en las próximas eliminatorias con su nueva sangre juvenil, aquella que obtuvo el subcampeonato en el mundial Sub-20.

Tabla de posiciones de Eliminatorias Rusia 2018

Para el Paraguay vs. Venezuela, el mediocampista Richard Ortiz quedó fuera por acumulación de tarjetas amarillas tras el juego con Colombia.



La resurrección del 'Tacuara', en referencia a Oscar Cardozo, es tendencia en las redes en Paraguay. Su presencia es requerida por los medios de comunicación y los fanáticos esperan lo que sea para retratarse con él, pues fue el artífice del histórico triunfo ante Colombia y le dio vida a Paraguay en estas Eliminatorias Rusia 2018. "Nada de revancha, hice mi trabajo", se limitó a señalar con humildad el delantero, refiriéndose al gol clave que logró.

Paraguay está obligado a ganar a Venezuela para conseguir la clasificación directa y esperar que Brasil derrote a Chile en Sao Paulo y que Argentina no pase del empate ante Ecuador en Quito.



Las entradas para el Paraguay vs. Venezuela están casi agotadas. Los hinchas esperan un triunfo de la selección albirroja que los lleve a Rusia 2018.



En Asunción, el partido Paraguay vs. Venezuela, será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, asistido en las líneas por sus compatriotas Kleber Lucio Gil y Bruno Boschila.