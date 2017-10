Paraguay vs Venezuela EN VIVO ONLINE. El cuadro albirrojo recibe este martes a los venecos en el Estadio Defensores del Chaco por la última fecha de las Eliminatorias Rusia 2018. El choque arrancará a las 6:30 p.m. (hora peruana) por Gol Perú.



Paraguay necesita ganar a Venezuela de local y esperar que otros resultados lo favorezcan para lograr el sueño mundialista. El equipo de 'Chiqui' Arce tendrá al frente a un plantel eliminado de las Eliminatorias Rusia 2018.



Paraguay llega entonado a este cotejo frente a Venezuela en Asunción. La albirroja venció el último jueves 2-1 a Colombia en los últimos 5 minutos del partido. Este resultado les dio vida, pues marchan séptimos con 24 puntos.



Venezuela, por su parte, viene de un empate 0-0 ante Uruguay en casa. Los venecos, sin chances, jugarán por el honor ante Paraguay. Los del técnico Rafael Dudamel ya piensan en la próxima eliminatoria con miras a Qatar 2022.



Paraguay no solo deberá ganar a Venezuela, sino también esperar que Chile pierda ante Brasil de visita y que Argentina no gane a Ecuador en Quito. Un empate entre Perú y Colombia también le favorecería.



Seguramente el Estadio Defensores del Chaco de Asunción lucirá un lleno total que apoyará a su selección en su lucha por lograr un lugar en el Mundial de Rusia 2018.



Venezuela enfrentará a Paraguay con su nueva sangre juvenil comandados por el portero Wuilker Faríñez (19 años), quien es una las revelaciones de la parte final de las Eliminatorias Rusia 2018.



En la primera rueda de las Eliminatorias Rusia 2018, Paraguay venció 1-0 a Venezuela con gol de Gónzález en el Estadio Cachamay de Cuidad Guayana (9 de octubre de 2015).