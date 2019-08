Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO Sigue el programa y resultados del noveno día de los Juegos

Juegos Parapanamericanos Lima 2019 EN VIVO este viernes 30 de agosto desde las 8:00 am. sigue la novena jornada de este gran evento para para deportistas que están compitiendo a gran nivel y dejando lecciones por doquier. Los juegos se transmistirán por Latina, Panamericana, TV Perú, Movistar TV 19 y la señal streaming de ESPN.

Serán 10 para deportes los que verán acción este viernes de los cuales 6 entregarán medallas siendo el Fútbol 5 y el Tenis en silla de ruedas los deportes que se despiden de la competencia hasta Santiago 2023.

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 están llegando a su etapa final y los peruanos siguen en carrera para ganar una medalla más, como es el caso del para badmintonista Pedro Pablo de Vinatea quien pasó casi sin problemas la primera fase.

No te pierdas esta nueva jornada de los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 que arranca a las 8 de la mañana y que se distribuirá entre el Callao, la Videna, Villa El Salvador y Villa María del Triunfo. Las entradas están desde 5 soles.

Para badminton

Lugar: Polideportivo 3 de la Videna de San Luis



9:00 a.m.

Masculino/Femenino/Mixto, Round Robin, Ronda 3



3:00 p.m.

Masculino/Femenino/Mixto, Semifinales

Baloncesto en Silla de Ruedas

Lugar: Polideportivo 1 de la Videna



10:30 a.m. - Masculino Semifinal

(CAN) Canada vs. (COL) Colombia



12:45 p.m. - Masculino Semifinal

(ARG) Argentina vs. (USA) Estados Unidos



4:30 p.m. - Femenino Medalla de bronce

6:45 p.m. - Femenino Medalla de oro

Boccia

Lugar: Polideportivo Villa El Salvador Pista 2



9:00 a.m. - Individual BC2 Ronda de Grupos Grupo A

(BRA) SANTOS Maciel (BC2) vs. (ECU) DELGADO Jorge (BC2)



9:00 a.m. - Individual BC2 Ronda de Grupos Grupo D

(BRA) DE FARIA Natali (BC2) vs. (CHI) SEPÚLVEDA Lenik (BC2)



9:00 a.m. - Individual BC2 Ronda de Grupos Grupo C

(ARG) AQUINO Jonatan (BC2) vs. (MEX) PAREDES Dubier (BC2)



9:00 a.m. - Individual BC2 Ronda de Grupos Grupo B

(ARG) CRISTALDO Luis (BC2) vs. (MEX) PADILLA Denisse (BC2)



10:00 a.m. - Individual BC1 Ronda de Grupos Grupo A

(BRA) OLIVEIRA José Carlos (BC1) vs. (CHI) CALDERÓN Germán (BC1)



10:00 a.m. - Individual BC1 Ronda de Grupos Grupo B

(ARG) IBARBURE Mauricio (BC1) vs. (PER) CANO YAÑES Carlos Raymundo (BC1)



10:00 a.m. - Individual BC1 Ronda de Grupos Grupo C

(MEX) SANCHEZ Eduardo (BC1) vs. (CAN) MAWJI Hanif (BC1)



10:00 a.m. - Individual BC1 Ronda de Grupos Grupo C

(ARG) FLORES Ailen (BC1) vs. (BER) DESILVA-ANDRADE YUSHAE (BC1)



10:00 a.m. - Individual BC1 Ronda de Grupos Grupo B

(BRA) MORAES Guilherme (BC1) vs. (BER) HAYWARD OMAR (BC1)

11:00 a.m. - Individual BC3 Ronda de Grupos Grupo A

(BRA) OLIVEIRA Evelyn (BC3) (USA) FLEISCH Charles (BC3)



11:00 a.m. - Individual BC3 Ronda de Grupos Grupo B

(COL) ROMERO Jesus (BC3) vs. (ARG) ANZALAS Angel (BC3)



11:00 a.m. - Individual BC3 Ronda de Grupos Grupo C

(CAN) BUSSIÈRE Eric (BC3) vs. (ARG) FERRANDO Stefania (BC3)



11:00 a.m. - Individual BC3 Ronda de Grupos Grupo D

(BRA) LEME Antonio (BC3) vs. (COL) GARCIA Carolina (BC3)



11:00 a.m. - Individual BC3 Ronda de Grupos Grupo E

(BRA) CARVALHO Mateus (BC3) vs. (COL) TINJACA Carlos (BC3)



11:00 a.m. - Individual BC3 Ronda de Grupos Grupo F

(CAN) LORD Philippe (BC3) vs. (ARG) RUIZ Belen (BC3)

12:30 p.m. - Individual BC4 Ronda de Grupos Grupo A

(COL) GRISALES Euclides (BC4) vs. CANCIOBANU Iulian (BC4)



12:30 p.m. - Individual BC4 Ronda de Grupos Grupo C

(BRA) DOS SANTOS Marcelo (BC4) vs. (MEX) JASSO Angel (BC4)



12:30 p.m. - Individual BC4 Ronda de Grupos Grupo B

(CAN) LEVINE Alison (BC4) vs. (MEX) MANUEL Karla (BC4)



12:30 p.m. - Individual BC4 Ronda de Grupos Grupo C

(BRA) DOS SANTOS Eliseu (BC4) vs. (CAN) DISPALTRO Marco (BC4)



12:30 p.m. - Individual BC4 Ronda de Grupos Grupo D

(BRA) LAURINDA Ercileide (BC4) vs. (MEX) RUIZ Eduardo (BC4)



12:30 p.m. - Individual BC4 Ronda de Grupos Grupo D

(COL) CELY Duban (BC4) vs. (BER) WILSON THEOPHILUS (BC4)

1:30 p.m. - Individual BC2 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC2 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC2 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC2 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC4 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC4 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC4 Cuartos de Final

1:30 p.m. - Individual BC4 Cuartos de Final

3:30 p.m. - Individual BC1 Semi final

3:30 p.m. - Individual BC1 Semi final

3:30 p.m. - Individual BC3 Cuartos de Final

3:30 p.m. - Individual BC3 Cuartos de Final

3:30 p.m. - Individual BC3 Cuartos de Final

3:30 p.m. - Individual BC3 Cuartos de Final

5:00 p.m. - Individual BC2 Semi final

5:00 p.m. - Individual BC2 Semi final

5:00 p.m. - Individual BC4 Semi final

5:00 p.m. - Individual BC4 Semi final

6:00 p.m. - Individual BC3 Semi final

6:00 p.m. - Individual BC3 Semi final

Para ciclismo de ruta

Lugar: Costa Verde de San Miguel

Hora: 9:00 a.m.

Mixto, B, C 1-5, H 1-5, T 1-2

Fútbol 5

Lugar: Cancha de Rugby de Villa María del Triunfo



14:30 horas - Masculino Medalla de Bronce



17:30 horas - Masculino Medalla de Oro

Gólbol

Lugar: Coliseo Miguel Grau del Callao



15:00 horas - Femenino Semifinal



16:15 horas - Femenino Semifinal

Para natación

Lugar: Centro acuático de la Videna de San Luis



9:00 horas - 200m Libre Masculino S5 (S4) Serie 1

9:08 horas - 200m Libre Masculino S5 (S4) Serie 2

9:15 horas - 200m Libre Femenino S5 (S3-S4) Serie 1

9:23 horas - 200m Libre Femenino S5 (S3-S4) Serie 2

9:31 horas - 100m Libre Masculino S9 Serie 1

9:35 horas - 100m Libre Masculino S9 Serie 2

9:38 horas - 100m Libre Femenino S9 Serie 1

9:42 horas - 100m Libre Femenino S9 Serie 2

9:46 horas - 100m Mariposa Masculino S13 (S12) Serie 1

9:50 horas - 100m Mariposa Masculino S13 (S12) Serie 2

9:53 horas - 200m Combinado Ind Masculino SM14 Serie 1

9:59 horas - 200m Combinado Ind Masculino SM14 Serie 2

10:04 horas - 50m Libre Masculino S6 Serie 1

10:07 horas - 50m Libre Masculino S6 Serie 2

10:10 horas - 50m Libre Femenino S6 Serie 1

10:13 horas - 50m Libre Femenino S6 Serie 2

10:16 horas - 50m Libre Masculino S2 (S1) Serie 1

10:19 horas - 50m Libre Femenino S8 Final

10:21 horas - 50m Libre Masculino S2 (S1) Serie 2

10:25 horas - 50m Pecho Masculino SB3 Final

10:32 horas - 50m Pecho Femenino SB3 (SB1-3) Final

17:00 horas - 200m Libre Masculino S5 (S4) Final

17:10 horas - 200m Libre Femenino S5 (S3-S4) Final

17:22 horas - 100m Libre Masculino S9 Final

17:28 horas - 100m Libre Femenino S9 Final

17:41 horas - 50m Libre Masculino S3 Final

17:58 horas - 50m Libre Masculino S8 Final

18:04 horas - 100m Mariposa Masculino S11 Final

18:21 horas - 100m Mariposa Masculino S13 (S12) Final

18:28 horas - 200m Combinado Ind Masculino SM14 Final

18:46 horas - 200m Combinado Indiv. Femenino SM14 Final

18:55 horas - 400m Libre Masculino S10 Final

19:15 horas - 400m Libre Femenino S10 Final

19:36 horas - 50m Libre Masculino S6 Final

19:41 horas - 50m Libre Femenino S6 Final

19:48 horas - 100m Pecho Masculino SB7 Final

20:25 horas - 50m Libre Masculino S2 (S1) Final



Para Powerlifting

Lugar: Polideprotivo de la Videna



11:00 horas - Hombres -59 kg Grupo A

12:15 horas - Comb. M. 61kg & 67kg AH Grupo A

12:15 horas - Mujeres -73 kg Grupo A

15:00 horas - Hombres -65 kg Grupo A

16:15 horas - Hombres -72 kg Grupo A

Para taekwondo

Lugar: Polideportivo del Callao



9:00 horas - Ronda de 16, Masculino, K44 -61 kg

9:15 horas - Ronda de 16, Masculino, K44 -61 kg

9:30 horas - Ronda de 16, Masculino, K44 -61 kg

9:45 horas - Ronda de 16, Masculino, K44 -61 kg

10:00 horas - Ronda de 8, Femenino, K44 -58 kg

10:15 horas - Ronda de 8, Femenino, K44 -58 kg

10:30 horas - Ronda de 8, Femenino, K44 -58 kg

10:45 horas - Ronda de 8, Femenino, K44 -49 kg

11:00 horas - Ronda de 8, Masculino, K44 -61 kg

11:15 horas - Ronda de 8, Masculino, K44 -61 kg

11:30 horas - Ronda de 8, Masculino, K44 -61 kg

11:45 horas - Ronda de 8, Masculino, K44 -61 kg

12:00 horas - Repechage SF, Femenino, K44 -58 kg

12:15 horas - Repechage QF, Masculino, K44 -61 kg

12:30 horas - Repechage QF, Masculino, K44 -61 kg

12:45 horas - Repechage QF, Masculino, K44 -61 kg

13:00 horas - Repechage QF, Masculino, K44 -61 kg

15:00 horas - Semifinal, Femenino, K44 -49 kg

15:15 horas - Semifinal, Femenino, K44 -49 kg

15:30 horas - Semifinal, Masculino, K44 -61 kg

15:45 horas - Semifinal, Masculino, K44 -61 kg

16:00 horas - Semifinal, Femenino, K44 -58 kg

16:15 horas - Semifinal, Femenino, K44 -58 kg

16:30 horas - Repechage SF, Masculino, K44 -61 kg

16:45 horas - Repechage SF, Masculino, K44 -61 kg

17:00 horas - Bronce Combate, Femenino, K44 -49 kg

17:15 horas - Bronce Combate, Femenino, K44 -58 kg

17:30 horas - Bronce Combate, Femenino, K44 -58 kg

17:45 horas - Bronce Combate, Masculino, K44 -61 kg

18:00 horas - Bronce Combate, Masculino, K44 -61 kg

18:15 horas - Final, Femenino, K44 -49 kg

18:30 horas - Final, Femenino, K44 -58 kg

18:45 horas - Final, Masculino, K44 -61 kg

Tenis en silla de ruedas

Lugar: Lawn Tennis de Lima



11:00 horas - Individual Masculino Medalla de Bronce

(USA) RATZLAFF Casey vs. BRARODRIGUES Daniel



Dobles Femenino Final

(USA) KAISER/MATHEWSON vs. COLBERNAL/MARTINEZ



3er Partido

Individual Quad Final

(USA) WAGNER David vs. (CAN) SHAW Robert B.



4to Partido

Individual Masculino Final

(ARG) FERNANDEZ Gustavo E. vs. (ARG) LEDESMA Agustin