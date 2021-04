El fútbol no descansa y HOY miércoles 28 de abril se llevarán acabo partidazos que no te puedes perder. Es por ello que no te debes perder la programación completa de los distintos torneos internacional. En la Liga de Campeones de la UEFA, por ejemplo, se medirán París Saint-Germain Football Club y Manchester City Football Club. También juegan equipos peruanos.

Tu almuerzo estará acompañado con un partidazo. PSG de Neymar y Kylian Mbappé recibirán al poderoso Manchester City de Pep Guardiola. Esto por las semifinales ida de Champions League. Un tremendo duelo de pronóstico reservado.

Más tarde, Universitario de Deportes buscará su primera victoria en la Copa Libertadores cuando visite a Defensa y Justicia de Argentina. Los de Ángel Comizzo quieren sacarse la ‘espinita’ de la primera jornada, cuando cayeron con Palmeiras en la última jugada.

En horas de la noche, Melgar hará lo suyo en la Copa Sudamericana. El ‘Dominó’ metió un triunfazo en la fecha 1 al remontar 3-2 a Metropolitanos de Venezuela. Ahora su rival será Aucas de Ecuador. ¿Terminará como líder de su grupo?

ESTOS SON LOS PARTIDOS DE HOY MIÉRCOLES 28 DE ABRIL

Champions League

PSG vs Manchester City / 2:00 p.m. / ESPN e ESPN 2

Copa Libertadores

Defensa y Justicia vs Universitario / 5:00 p.m. / ESPN 2

Cerro vs D. La Guaira / 5:00 p.m. / Fox Sports 2

Nacional vs Atlético Nacional / 5:00 p.m. / ESPN

River Plate vs Junior / 7:00 p.m. / ESPN 2

Santa Fe vs Fluminense / 7:00 p.m. / CONMEBOL TV

Barcelona SC vs The Strongest / 9:00 p.m. / Facebook Watch

Olimpia vs Always Ready / 9:00 p.m. / Fox Sports 2

Copa Sudamericana

Independiente vs Torque / 5:15 p.m. / ESPN 3

Paranaense vs Metropolitanos FC / 5:15 p.m. / DIRECTV

Emelec vs Bragantino / 7:30 p.m. / DIRECTV

Melgar vs Aucas / 7:30 p.m. / DIRECTV

Rosario Central vs San Lorenzo / 7:30 p.m. / ESPN 3

Tolima vs Talleres / 7:30 p.m. / ESPN

