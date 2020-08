Partidos de HOY viernes 7 de agosto de 2020 | Fútbol EN DIRECTO ONLINE | Real Madrid vs. Manchester City y la Juventus vs. Olympique reinician la Champions League con los partidos de vuelta de octavos de final, mientras que Universitario vs. Cantolao arrancará la fecha de la Liga 1 del torneo peruano. Cada equipo se juega el todo o nada en la vuelta del fútbol internacional y nacional, cuyos duelos quedaron suspendidos desde el mes de marzo debido a la pandemia del coronavirus a nivel mundial. La transmisión de los partidos por Internet podrás seguirlo minuto a minuto aquí, en Trome.pe.

La jornada arranca con los partidos de la Champions League de hoy que se jugarán sin público y solo con la transmisión vía TV y online del Real Madrid vs. Manchester City y la Juventus vs. Olympique . En el partido de ida del equipo de Cristiano Ronaldo, el Lyon le ganó 1-0, mientras que los españoles buscarán hacer historia al tener la tarea de voltear el resultado, ya que los ingleses vencieron 2-1 en el primer duelo por octavos de final.

Partidos de hoy viernes 7 de agosto 2020 | Champions League

Real Madrid vs. Manchester City | Champions League

Horario: 2:00 p.m (Hora peruana) | 4:00 p.m. (Hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) | 2:00 p.m. (Hora México)

2:00 p.m (Hora peruana) | 4:00 p.m. (Hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) | 2:00 p.m. (Hora México) Canales de TV: ESPN2, ESPN Norte (Perú y Latinoamérica); Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus (España); ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN.com, TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN USA, TUDN App, UniMás, CBS All Access (Estados Unidos); BT Sport Ultimate, BT Sport 1, BT Sport Extra, BT Sport App, BTSport.com (Reino Unido)

MINUTO A MINUTO: Real Madrid vs Manchester City EN VIVO Horarios y canales de TV partido octavos de Champions League

Juventus vs. Olympique

Horario: 2:00 p.m (Hora peruana) | 4:00 p.m. (Hora Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay) | 2:00 p.m. (Hora México)

Canales de TV: Fox Sports (Perú y Latinoamérica); Movistar Liga de Campeones, Movistar+, Mitele Plus (España); ZonaFutbol, Univision NOW, TUDN.com, TUDNxtra, CBS Sports Network, TUDN USA, TUDN App, UniMás, CBS All Access (Estados Unidos); NOW TV, Sky Sport Uno, Canale 5, SKY Go Italia, Sky Sport 252 (Italia)

EN VIVO: Juventus vs Lyon EN VIVO Horarios y canales de TV para ver partido por octavos de final vuelta de Champions League

Partidos de hoy | Liga 1 | Fútbol peruano

Universitario vs. Cantolao

Horario: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Canal TV: GOL Perú

La Champions League regresa en agosto y con un formato inédito

Otros partidos de hoy viernes 7 de agosto

LaLiga SmartBank:

1:00 p.m. Deportivo La Coruña vs. Fuenlabrada - DirecTV Sports 1613

Torneo Apertura - Paraguay:

3:00 p.m. Guairena vs. Nacional

5:30 p.m. Luqueño vs. Cerro Porteño

Liga MX:

7:30 p.m. Necaxa vs. América

9:30 p.m. Mazatlán vs. Toluca

DEBES SEGUIR MINUTO A MINUTO