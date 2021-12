El Balón de Oro 2021 generó más de una polémica y Pascal Ferré es uno de los que más implicado ha terminado en las mismas. El editor en jefe de la revista France Football brindó declaraciones para ‘Watson’ refiriéndose al séptimo galardón de Lionel Messi y las posibilidades que tuvo Robert Lewandowski para llevarse el premio como mejor jugador en la temporada pasada.

“No puse a Messi primero. Elegí a Lewandowski, pero creo que Messi se merece el Balón de Oro”, confesó Ferré. Asimismo, consideró que fue un gran gesto el que tuvo el futbolista argentino con el delantero polaco al señalar que se merecía el galardón en el 2020: “Lo que Messi dijo fue lindo e inteligente. Creo que no tenemos que tomar estas decisiones muy rápido”.

La elección de Messi como el mejor jugador del 2020 ha sido criticada por distintas personalidades del fútbol y, por ello, el redactor de France Football decidió dar su postura sobre las críticas.

“Como después de cada elección, nos tomaremos el tiempo para pensar en cómo podemos mejorar el sistema electoral en los próximos años. Pero no tomaremos decisiones demasiado rápido. Investigaremos todos los detalles de la elección”, consideró Ferré.

El delantero argentino pidió el Balón de Oro para Lewandowski por la temporada 2020, el cual no se entregó por la pandemia del coronavirus (covid-19). Pascal Ferré consideró que el polaco hubiera sido uno de los favoritos de ese año, pero que no se podrá saber porque no hubo elecciones que definieran ello.